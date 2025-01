Futbolista de la Selección Argentina contra Vinicius Jr: "Lo noquearía en 10 segundos"

El defensor con paso por la Albiceleste especuló sobre un posible combate frente al ex Flamengo, jugador con el que mantiene una dura rivalidad debido a una fuerte falta por parte del marcador de punta en un enfrentamiento entre ambos en 2022: "Sería en una vida ficticia, pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia. Estoy seguro de que ganaría. No tengo dudas que lo noquearía en diez segundos", exclamó en una entrevista para un medio español.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elchiringuitotv/status/1875864261630853226&partner=&hide_thread=false "Noquearía a Vinícius en 10 segundos. Sería la pelea más vista de la historia".



Pablo Maffeo, jugador del Mallorca, se 'moja' con el resultado de una pelea contra Vinícius.



Vía: 'INDÓMITOS TV'. pic.twitter.com/a5K3m2fUOb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2025

Asimismo, explicó como hace el lateral de 27 años para intentar frenar a un futbolista tan determinante como lo es el brasileño: “Intento sacarlo de su juego y para eso veo de meterme bajo su piel. La rivalidad queda en el campo de juego, pero es algo que disfruto mucho”, contó.

Sin embargo, reconoció que en el ultimo duelo entre ambos llevado a cabo en agosto del 2024, Maffeo se acercó para hacer las paces: “Lo encontré durante un descanso de hidratación y le dije: Dejemos las tonterías. Lo que pasó, pasó. Y el respondió que estaba todo bien”, dijo.

Por último, el actual jugador del Mallorca se expresó acerca de la polémica en torno a los insultos que recibe el delantero de 24 años, aunque afirmó que España no es un país racista: “Hay algunos tontos en todas partes. Él está afectado y tampoco creo que el provoque los insultos. Comete errores como todos nosotros, pero no creo que use la carta de la raza”, concluyó.