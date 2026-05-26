La evolución de Joaquín Freitas, el delantero de River que pasó de la B Metro a la gira previa del Mundial

Aunque arrancó el 2026 entrenando con la Reserva, el destino le abrió un hueco en Primera. Un desgarro de Sebastián Driussi obligó a Marcelo Gallardo a subirlo al primer equipo en febrero. A partir de ahí, su crecimiento no se detuvo:

El debut copero: Ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina, ingresó en el segundo tiempo y generó el penal con el que Juanfer Quintero puso el 1-0 definitivo.

El bautismo de gol: El 26 de febrero, en el recordado partido ante Banfield que marcó la despedida del Muñeco de River, Freitas fue titular por primera vez y selló el 3-1 con un derechazo formidable.

Presente con Coudet: Con la llegada de Eduardo Coudet a la dirección técnica, el atacante de San Fernando mantuvo su lugar de privilegio en el plantel profesional como una de las principales variantes ofensivas.

joaquin freitas river

La proyección internacional de Freitas activa de lleno las cláusulas del contrato firmado hasta diciembre de 2028. River es dueño de la totalidad del pase, pero el convenio con el club de Boulogne estipula tres objetivos comerciales:

Primer contrato: Cumplido en diciembre de 2025.

Partidos en Primera: Tras alcanzar los 18 encuentros oficiales con el Millonario, River debió abonarle 100.000 dólares a Acassuso.

Plusvalía por venta: En caso de una futura transferencia al Viejo Continente, el 25% de la operación le corresponderá al "Quemero", con un tope fijado en 1 millón de dólares.

Inteligente para moverse por todo el frente de ataque, técnico y con la personalidad necesaria para calzarse la camiseta 35 de River, Freitas captó la atención de Scaloni. La gira por Texas y Alabama determinará si este salto cinematográfico incluye, además, un boleto de último momento para la Copa del Mundo.