La evolución de Joaquín Freitas, el delantero de River que pasó de la B Metro a la gira previa del Mundial
Debido a la lesión de Sebastián Driussi, el atacante que llegó de Acassuso fue convocado por Lionel Scaloni para la gira previa a la copa del mundo.
El predio de Ezeiza volvió a sacudir el panorama de la Selección Argentina con una citación que pocos tenían en los planes. Además del llamado al arquero Santiago Beltrán, Lionel Scaloni firmó la notificación oficial para convocar a otra de las grandes joyas de River: Joaquín Freitas. El delantero de 19 años se sumará al plantel de la Mayor en Estados Unidos para disputar los amistosos frente a Honduras (6 de junio) e Islandia (9 de junio), la última doble fecha FIFA antes del debut mundialista.
La historia del atacante es el claro reflejo de un ascenso vertiginoso. De marcar goles en las canchas del Ascenso profundo a compartir entrenamientos con los campeones del mundo, su carrera cambió por completo en menos de tres años.
El origen: De la Selección del Ascenso al radar de River por un "Scouting" familiar
El bautismo de Freitas en el fútbol grande no fue con la banda roja, sino en la Primera B Metropolitana. El 29 de mayo de 2023, con apenas 16 años, debutó en la primera de Acassuso en un partido ante Deportivo Armenio. Venía de romper redes en las formativas del "Quemero" (anotó 26 goles en un año, siendo el máximo artillero del ascenso), lo que le valió una convocatoria a una Selección Sub 20 armada exclusivamente con jugadores de las categorías menores.
Su llegada a Núñez a principios de 2024 tuvo un trasfondo curioso. No nació de un software de video, sino de una recomendación de vestuario: su compañero en la categoría 2006 de Acassuso era Luciano Pinola, hijo de Javier Pinola (entonces ayudante de campo de Martín Demichelis). El exdefensor tomó nota del talento del chico, dio el aviso en el club y River se quedó con el 100% de una apuesta que hoy cotiza en bolsa.
Aunque arrancó el 2026 entrenando con la Reserva, el destino le abrió un hueco en Primera. Un desgarro de Sebastián Driussi obligó a Marcelo Gallardo a subirlo al primer equipo en febrero. A partir de ahí, su crecimiento no se detuvo:
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El debut copero: Ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina, ingresó en el segundo tiempo y generó el penal con el que Juanfer Quintero puso el 1-0 definitivo.
El bautismo de gol: El 26 de febrero, en el recordado partido ante Banfield que marcó la despedida del Muñeco de River, Freitas fue titular por primera vez y selló el 3-1 con un derechazo formidable.
Presente con Coudet: Con la llegada de Eduardo Coudet a la dirección técnica, el atacante de San Fernando mantuvo su lugar de privilegio en el plantel profesional como una de las principales variantes ofensivas.
La proyección internacional de Freitas activa de lleno las cláusulas del contrato firmado hasta diciembre de 2028. River es dueño de la totalidad del pase, pero el convenio con el club de Boulogne estipula tres objetivos comerciales:
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Primer contrato: Cumplido en diciembre de 2025.
Partidos en Primera: Tras alcanzar los 18 encuentros oficiales con el Millonario, River debió abonarle 100.000 dólares a Acassuso.
Plusvalía por venta: En caso de una futura transferencia al Viejo Continente, el 25% de la operación le corresponderá al "Quemero", con un tope fijado en 1 millón de dólares.
Inteligente para moverse por todo el frente de ataque, técnico y con la personalidad necesaria para calzarse la camiseta 35 de River, Freitas captó la atención de Scaloni. La gira por Texas y Alabama determinará si este salto cinematográfico incluye, además, un boleto de último momento para la Copa del Mundo.
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