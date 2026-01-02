Gabón suspendió a su Selección y a su principal figura tras un mal papel en la Copa África

La decisión fue confirmada luego de un certamen para el olvido, en el que el seleccionado gabonés perdió todos los partidos que disputó y mostró un nivel muy por debajo de las expectativas. El episodio que terminó de colmar la paciencia ocurrió en el último encuentro, cuando el equipo ganaba 2-0 ante Costa de Marfil y sufrió una remontada fulminante en apenas seis minutos, un desenlace que fue considerado inadmisible por las autoridades gubernamentales.