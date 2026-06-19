Galarza Fonda respondió a los rumores tras quedar fuera de los planes de River: qué dijo
El mediocampista paraguayo negó estar afectado por la decisión tomada en el club de Núñez y aseguró que toda su atención está puesta en la Copa del Mundo.
La situación de Matías Galarza Fonda generó repercusiones tanto en Argentina como en Paraguay después de que se confirmara que Eduardo "Chacho" Coudet no lo tendrá en cuenta para afrontar el segundo semestre con River. La noticia provocó distintas especulaciones en la prensa paraguaya, donde incluso se aseguró que el futbolista se encontraba golpeado anímicamente y que esa situación podía afectar su participación en el compromiso mundialista frente a Turquía.
Sin embargo, el propio mediocampista se encargó de desmentir esas versiones durante la conferencia de prensa previa al encuentro. Acompañado por Gustavo Alfaro, el jugador fue consultado sobre los comentarios que circularon en los últimos días y respondió con firmeza. “Es el escenario más lindo y más grande del mundo. Si tengo una preocupación o algo es dar lo mejor para mí país, esa es la realidad”, afirmó, dejando en claro que su foco está puesto exclusivamente en la selección paraguaya y en la competencia internacional.
Molesto por las versiones difundidas sobre su supuesto estado emocional, el volante fue contundente al referirse al tema. “Cada uno es responsable de los que dice, a mí me parece una barbaridad”, sostuvo. Luego agregó: “Estoy orgulloso, estoy feliz, estoy con la cabeza en la selección, en el partido del viernes, en los que jugadores que voy a enfrentar”.
Mientras se prepara para enfrentar a Turquía, Galarza Fonda también debe resolver su futuro profesional. Antes de conocerse oficialmente la decisión del Millonario, había manifestado: “Tengo contrato, soy jugador de River. Lo tomo bien, es una gran institución. Ya veremos qué pasa…Hoy pienso en lo que tengo enfrente, que es una Copa del Mundo, después veré si se vuelve o qué pasará en el futuro”.
Gustavo Alfaro respaldó a Galarza Fonda tras ser cortado en River
Quien también tomó la palabra fue Gustavo Alfaro. El entrenador argentino protagonizó una encendida defensa de su futbolista y cuestionó las críticas que recibió en los últimos días. "Apoyen a los jugadores. Si tienen que criticar a alguien, critique acá, yo tengo cuero grueso, muchachos. Tírenme dardos a mí, tírenme tiros a mí, a los jugadores defiéndanlos", comenzó diciendo.
"¿Saben por qué? Termina el Mundial y yo me voy pero los jugadores van a seguir estando, y nos ellos lo que van a seguir representando al país, entonces defiendan a los jugadores. Hoy estamos hablando de resultados, listo: péguenme a mí, muchachos, péguenme a mí. Yo soy responsable de todo. Ellos defiéndalos, porque son el valor más preciado que tiene la selección. Cuiden a los jugadores", expresó el seleccionador.
El presente de Galarza Fonda por River no cumplió las expectativas
Galarza Fonda llegó a River a mediados de 2025 luego de destacarse en Talleres, pero nunca logró consolidarse dentro del equipo. En busca de continuidad, fue cedido a préstamo al Atlanta United de la MLS durante la primera mitad de 2026.
Allí sumó participación en 13 encuentros, ocho de ellos como titular, aunque el conjunto estadounidense finalmente decidió no ejecutar la opción de compra que tenía estipulada. Ese escenario derivó en su regreso al club argentino, donde posteriormente recibió la noticia de que no sería considerado por el nuevo entrenador.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario