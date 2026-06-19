Galarza Fonda respondió a los rumores tras quedar fuera de los planes de River: qué dijo

Gustavo Alfaro respaldó a Galarza Fonda tras ser cortado en River

Quien también tomó la palabra fue Gustavo Alfaro. El entrenador argentino protagonizó una encendida defensa de su futbolista y cuestionó las críticas que recibió en los últimos días. "Apoyen a los jugadores. Si tienen que criticar a alguien, critique acá, yo tengo cuero grueso, muchachos. Tírenme dardos a mí, tírenme tiros a mí, a los jugadores defiéndanlos", comenzó diciendo.

"¿Saben por qué? Termina el Mundial y yo me voy pero los jugadores van a seguir estando, y nos ellos lo que van a seguir representando al país, entonces defiendan a los jugadores. Hoy estamos hablando de resultados, listo: péguenme a mí, muchachos, péguenme a mí. Yo soy responsable de todo. Ellos defiéndalos, porque son el valor más preciado que tiene la selección. Cuiden a los jugadores", expresó el seleccionador.

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El presente de Galarza Fonda por River no cumplió las expectativas

Galarza Fonda llegó a River a mediados de 2025 luego de destacarse en Talleres, pero nunca logró consolidarse dentro del equipo. En busca de continuidad, fue cedido a préstamo al Atlanta United de la MLS durante la primera mitad de 2026.

Allí sumó participación en 13 encuentros, ocho de ellos como titular, aunque el conjunto estadounidense finalmente decidió no ejecutar la opción de compra que tenía estipulada. Ese escenario derivó en su regreso al club argentino, donde posteriormente recibió la noticia de que no sería considerado por el nuevo entrenador.