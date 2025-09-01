El motivo detrás del silencio de Marcelo Gallardo tras la victoria de River ante San Martín

El silencio, no obstante, no implica distanciamiento ni malestar. En mundo River aseguran que el entrenador mantiene su habitual compromiso con el plantel y con la dinámica del club. El equipo tendrá descanso hasta el miércoles, cuando regrese a los entrenamientos en River Camp luego de la ventana FIFA.

Allí comenzará a planificar un calendario cargado, que incluye un choque ante Estudiantes en el Clausura antes de enfrentar a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, una serie que marcará buena parte del destino del semestre.

El panorama del plantel presenta bajas por convocatorias y molestias físicas: Franco Acuña y Gonzalo Montiel se unieron a la Selección Argentina, Paulo Díaz viajó con Chile, mientras que Castaño y Juanfer Quintero lo hicieron con Colombia. Galarza fue citado por Paraguay y Subiabre, Lencina y Dadín trabajarán bajo las órdenes de Diego Placente en el Sub 20.

En cuanto a los lesionados, Sebastián Driussi arrastra una sobrecarga en el tobillo y Facundo Colidio siente dolores en los isquiotibiales, aunque ambos serían tenidos en cuenta tras el receso.

De este modo, la decisión de Gallardo de no hablar tras el triunfo no fue un acto de polémica sino una elección estratégica: bajar el nivel de exposición y reservar energías discursivas para momentos más trascendentes de la temporada.