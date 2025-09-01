El motivo detrás del silencio de Marcelo Gallardo tras la victoria de River ante San Martín
El entrenador del Millonario sorprendió al no presentarse en conferencia de prensa luego del 2-0 en el estadio Monumental.
River volvió a sonreír en el Torneo Clausura 2025 al imponerse 2-0 frente a San Martín de San Juan (SJ) en el estadio Monumental. El triunfo, más allá de un rendimiento irregular, significó un desahogo: el equipo consiguió romper con una serie de empates que lo habían dejado sin margen de error y reafirmó la capacidad de gol en momentos claves, aspecto que lo mantiene competitivo en todas las competencias.
Sin embargo, lo que llamó la atención al término del partido no fue únicamente el resultado, sino la actitud de Marcelo Gallardo, quien decidió no ofrecer la tradicional conferencia de prensa posterior. La ausencia del “Muñeco” en la sala de medios generó sorpresa entre periodistas y fanáticos.
Muchos esperaban su análisis táctico y las sensaciones del encuentro, pero el entrenador había tomado una decisión firme: no hablar. Según trascendió, la determinación se debió a que Gallardo considera haber expuesto demasiado en las últimas jornadas.
En efecto, venía de brindar declaraciones tras el compromiso por Copa Libertadores frente a Libertad y de encabezar una conferencia extensa después de la clasificación por penales frente a Unión en la Copa Argentina. Para el DT, volver a repetir conceptos a tan pocos días de distancia carecía de sentido.
El silencio, no obstante, no implica distanciamiento ni malestar. En mundo River aseguran que el entrenador mantiene su habitual compromiso con el plantel y con la dinámica del club. El equipo tendrá descanso hasta el miércoles, cuando regrese a los entrenamientos en River Camp luego de la ventana FIFA.
Allí comenzará a planificar un calendario cargado, que incluye un choque ante Estudiantes en el Clausura antes de enfrentar a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, una serie que marcará buena parte del destino del semestre.
El panorama del plantel presenta bajas por convocatorias y molestias físicas: Franco Acuña y Gonzalo Montiel se unieron a la Selección Argentina, Paulo Díaz viajó con Chile, mientras que Castaño y Juanfer Quintero lo hicieron con Colombia. Galarza fue citado por Paraguay y Subiabre, Lencina y Dadín trabajarán bajo las órdenes de Diego Placente en el Sub 20.
En cuanto a los lesionados, Sebastián Driussi arrastra una sobrecarga en el tobillo y Facundo Colidio siente dolores en los isquiotibiales, aunque ambos serían tenidos en cuenta tras el receso.
De este modo, la decisión de Gallardo de no hablar tras el triunfo no fue un acto de polémica sino una elección estratégica: bajar el nivel de exposición y reservar energías discursivas para momentos más trascendentes de la temporada.
