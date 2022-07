Gallardo contra los árbitros: "No se pueden equivocar tanto"

"La expulsión de Aliendro, si la ven, nunca lo toca al jugador. Tienen la posibilidad de observarla, entonces no podes errarle por tanto", expresó en una enérgica conferencia de prensa". Y agregó: "Si bien me pase, ni siquiera fue un insulto, tampoco fue para tanto", dijo sobre sus dichos hacia el arbitro.

Además, se movió de ese hecho puntual y apuntó contra el arbitraje en general: "No hablo específicamente de lo nuestro, hubo muchos errores que le pasaron a otros equipos que tengo para mencionar pero no vienen al caso. Lo único que le pido a los árbitros, porque hicieron alarde de mucha capacitación y están fallando. No sólo en contra o a favor. Todos han sufrido y sigue siendo el error humano, el ojo humano más allá de la herramienta".