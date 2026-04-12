Quién es Zulan, la DJ que enloqueció al público de Coachella con la camiseta de Boca
La artista se presentó con la camiseta del Xeneize y cerró su show con un remix del himno argentino y “Muchachos”. “Qué orgullo”, expresó visiblemente emocionada
El festival Coachella sumó un momento inesperado en su última edición cuando la DJ argentina Zulan llevó la pasión futbolera al escenario y generó una reacción inmediata en el público.
La artista, también productora, se presentó en el escenario Sahara con la camiseta de Boca Juniors, club del que es hincha, y apostó por una estética dominada por los colores azul y amarillo. De esta manera, convirtió su set en una propuesta que mezcló música electrónica con identidad argentina, logrando una conexión especial con los presentes.
El momento más destacado de su show llegó hacia el final, cuando sorprendió con un remix que unió el himno nacional argentino con “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, la canción popularizada durante la consagración de la Selección en el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. La combinación generó una respuesta eufórica, con el público acompañando entre saltos y cantos.
Esa energía también se trasladó a sus redes sociales, donde la DJ compartió su emoción tras la presentación: “Qué orgullo”, escribió junto a una bandera argentina y emojis que reflejaban su entusiasmo.
En otra publicación, replicada por C5N, Amanda Szulansky —su nombre real— profundizó sobre lo que significó ese momento: “Orgullosa de ser argentina y bostera. Gracias por compartir este video, no lo puedo creer”.
Además del guiño futbolero, su set incluyó producciones propias como Ricota, dentro de un estilo que fusiona house, garage y sonidos veraniegos, sello característico de su propuesta.
Quién es Zulan, la DJ que hizo delirar a Coachella 2026 con la camiseta de Boca
Amanda Szulansky creció entre Estados Unidos y Argentina, una experiencia que marcó su identidad artística y le permitió construir un estilo que combina influencias de ambas culturas. Bajo el nombre de ZULAN, desarrolló una carrera como DJ y productora enfocada en la fusión de house con latin dance.
Su propuesta se caracteriza por convocar a públicos diversos y generar pistas de baile donde conviven distintos estilos y nacionalidades. En los últimos años, ganó visibilidad en la escena internacional con lanzamientos como Forever y Campeón en 2025, además de temas como Match My Speed.
Su paso por Coachella en 2026 representó un punto de inflexión: no solo amplificó su proyección global, sino que también la posicionó como una de las DJs argentinas en alcanzar ese escenario, consolidando su crecimiento tras compartir lineups con figuras destacadas de la electrónica mundial.
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