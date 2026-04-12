Quién es Zulan, la DJ que enloqueció al público de Coachella con la camiseta de Boca

Embed - C5N on Instagram: "DE LAS CANCHAS A COACHELLA: UNA DJ LLEVÓ LA HINCHADA ARGENTINA AL FESTIVAL En Coachella, la DJ argentina Zulan sorprendió al aparecer con la camiseta de Boca Juniors y hacer sonar "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar". El momento encendió al público con clima de cancha en pleno desierto de California." View this post on Instagram

Además del guiño futbolero, su set incluyó producciones propias como Ricota, dentro de un estilo que fusiona house, garage y sonidos veraniegos, sello característico de su propuesta.

Quién es Zulan, la DJ que hizo delirar a Coachella 2026 con la camiseta de Boca

Amanda Szulansky creció entre Estados Unidos y Argentina, una experiencia que marcó su identidad artística y le permitió construir un estilo que combina influencias de ambas culturas. Bajo el nombre de ZULAN, desarrolló una carrera como DJ y productora enfocada en la fusión de house con latin dance.

Su propuesta se caracteriza por convocar a públicos diversos y generar pistas de baile donde conviven distintos estilos y nacionalidades. En los últimos años, ganó visibilidad en la escena internacional con lanzamientos como Forever y Campeón en 2025, además de temas como Match My Speed.

Su paso por Coachella en 2026 representó un punto de inflexión: no solo amplificó su proyección global, sino que también la posicionó como una de las DJs argentinas en alcanzar ese escenario, consolidando su crecimiento tras compartir lineups con figuras destacadas de la electrónica mundial.