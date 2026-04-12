Así quedarían los cruces de playoffs del Torneo Apertura hasta el momento
Con Estudiantes e Independiente Rivadavia como líderes, ya se perfilan los cruces de playoffs del Torneo Apertura con Boca y River bien posicionados.
A falta de cuatro fechas para el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026 —incluida la jornada suspendida por el paro—, el campeonato comienza a perfilar su cuadro de playoffs con varios equipos ya bien posicionados.
Estudiantes de la Plata en la Zona A e Independiente Rivadavia en la Zona B lideran sus respectivos grupos, con el conjunto mendocino ya clasificado a la siguiente instancia. En este contexto, Boca y River también aparecen como protagonistas en la lucha por el título.
Si el certamen finalizara en este momento, los enfrentamientos de octavos de final serían los siguientes: En la parte alta del cuadro, Estudiantes se mediría ante Tigre, mientras que Belgrano enfrentaría a Defensa y Justicia. Por su parte, River jugaría contra Independiente y Bocase cruzaría con Huracán.
En la parte baja, Independiente Rivadavia chocaría con Talleres, Unión se vería las caras con Rosario Central, Vélez enfrentaría a Barracas Central y Argentinos Juniors jugaría ante Lanús. Con varios partidos por disputarse, las posiciones aún pueden modificarse, aunque el panorama actual ya permite vislumbrar cruces de alto voltaje en la próxima instancia del fútbol argentino.
De esta manera, así serían los playoffs del Torneo Apertura 2026 a día de hoy:
Parte alta del cuadro
- Estudiantes (1º Zona A) vs. Tigre (8º Zona B)
- Belgrano (4º Zona B) vs. Defensa y Justicia (5º Zona A)
- River (2º Zona B) vs. Independiente (7º Zona A)
- Boca (3º Zona A) vs. Huracán (6° Zona B)
Parte baja del cuadro
- Independiente Rivadavia (1º Zona B) vs. Talleres (8° Zona A)
- Unión (4º Zona A) vs. Rosario Central(5º Zona B)
- Vélez (2° Zona A) vs. Barracas Central (7° Zona B)
- Argentinos Juniors (3º Zona B) vs. Lanús (6º Zona A)
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