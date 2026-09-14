Ganó su categoría, pero hizo un escándalo: la campeona que sufrió una incontinencia fecal

El reglamento de Hyrox contempla sanciones frente a determinadas conductas que pueden afectar las condiciones del circuito. Entre los ejemplos mencionados aparecen acciones como escupir en la pista o arrojar agua sobre otros sectores. Por eso, algunos participantes cuestionaron que no existiera una respuesta específica ante una situación que podía representar un riesgo sanitario.

Las sospechas sobre un supuesto trato diferencial

La polémica también derivó en versiones acerca de un posible trato preferencial hacia Wietrzyk. La australiana es una deportista de elite patrocinada por Puma, una empresa que también tiene vínculos comerciales como sponsor oficial de Hyrox. Sin embargo, la organización no admitió que esa relación hubiera influido en la decisión de permitirle continuar.

Tampoco surgieron elementos que permitieran confirmar que la condición de atleta patrocinada haya modificado el procedimiento aplicado durante la competencia. Después de finalizar la prueba, Wietrzyk publicó una imagen desde una camilla y acompañó la fotografía con una frase que rápidamente generó repercusión: “una victoria es una victoria”. La publicación fue posteriormente eliminada ante la gran cantidad de comentarios críticos que recibió.

Hyrox anunció una revisión de sus protocolos

La magnitud de la polémica llevó a la organización a emitir un comunicado. Hyrox reconoció que el episodio expuso una zona gris en la aplicación de sus procedimientos y aseguró que analizará lo ocurrido. “A medida que nuestro deporte evoluciona, encontramos situaciones nuevas y cada vez más complejas que suponen un reto y en las que es necesaria mayor claridad”, expresó la compañía.

La organización también sostuvo que dispone de “claros protocolos médicos y de biocontaminación”, aunque reconoció que el episodio ocurrido en Beijing generó dudas sobre cómo debían aplicarse esas normas en una competencia de elite frente a una prueba masiva.

“Reconocemos que esto puede, lógicamente, provocar frustración, preguntas y opiniones encendidas dentro de nuestra comunidad. Esas preocupaciones son legítimas y, como organizadores, debemos estar preparados para escucharlas, investigar lo ocurrido y responsabilizarnos para seguir mejorando”, agregó Hyrox.

La empresa describió el caso como “una situación inesperada” y admitió que existió cierta “ambigüedad” en la interpretación de los protocolos.

¿Qué es Hyrox y por qué el caso generó tanta repercusión?

Hyrox nació en Alemania en 2017 y combina ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de ejercicios funcionales y de fuerza. El objetivo es completar todo el recorrido en el menor tiempo posible. La competencia tuvo una expansión internacional muy rápida y actualmente cuenta con eventos en más de 20 países.

Su crecimiento convirtió a Hyrox en uno de los fenómenos más importantes dentro del entrenamiento funcional y las pruebas de resistencia. Precisamente por esa expansión, el episodio de Beijing abrió un debate que la organización deberá resolver con nuevas reglas o protocolos más específicos.