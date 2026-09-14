Guardó una bandera durante 15 años y terminó en manos de Franco Colapinto: la historia

El problema era que no resultaba sencillo llamar la atención del piloto en medio de un circuito repleto de espectadores y banderas argentinas. El joven de 23 años se desplazaba por otro sector mientras saludaba al público. Gabriel tuvo que encontrar la manera de diferenciarse.

“Él iba por el otro carril, él estaba saludando a la grada. Tenía que competir con eso. Entre lo grande que soy, estaba vestido de naranja, la bandera y haciendo el ridículo tenía que lograr que me viera y lo logré”, contó entre risas.

El momento en que el Alpine A526 frenó delante suyo

Después de la carrera llegó el momento que Gabriel había imaginado desde que recibió la confirmación para trabajar en Fórmula 1. Franco vio al comisario agitando la bandera argentina cerca de la pista, se acercó con su monoplaza y tomó la enseña. De esa manera, pudo utilizarla durante la vuelta de honor. La escena se convirtió rápidamente en una de las imágenes más emotivas del Gran Premio de Madrid para los argentinos presentes.

Para Andrijciw, el gesto del piloto tuvo un significado especial. “Fue un momento espectacular. Hacerlo ahí y con Franco, un muchacho de su nivel que es increíble. Que haya parado y tenga el detalle que tuvo de agradecer, que no tenía por qué, fue como un regalo de cumpleaños”, recordó. Además, destacó la enorme presencia argentina en el circuito madrileño. “Había muchos argentinos. Muchas banderas. Éramos locales”, afirmó.

La repercusión fue mucho mayor de la que había imaginado. Después de la carrera recibió numerosos mensajes de argentinos que lo felicitaron por haber conseguido que aquella bandera terminara acompañando al corredor durante la vuelta de honor. Sin embargo, el comisario mantiene los pies sobre la tierra y no quiere incomodarlo. “Sería un sueño poder conocerlo, pero no quiero molestarlo. No es la intención”, reconoció.