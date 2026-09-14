Boca acelera por Matías Galarza y ofertó millones a Talleres: la negociación contrarreloj
La salida de Kevin Zenón modificó los planes del Xeneize, que volvió al mercado y presentó una propuesta por el mediocampista de Talleres a horas del cierre.
Boca sorprendió en las últimas horas del mercado de pases y avanzó decididamente por Matías Galarza. La dirigencia presentó una oferta de 4 millones de dólares por el 80% de los derechos económicos del mediocampista de Talleres de Córdoba, en una operación que deberá resolverse prácticamente contra reloj.
La decisión representa un cambio en la planificación que tenía el club para este período de transferencias. La intención inicial era no realizar nuevas incorporaciones, pero la reciente salida de Kevin Zenón modificó el escenario y llevó al cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena a solicitar una alternativa para el mediocampo.
Galarza aparece así como uno de los principales apuntados para reforzar una zona en la que el Xeneize todavía cuenta con distintas alternativas, aunque la salida de Zenón redujo el abanico de posibilidades. El futbolista de la T no tiene exactamente las mismas características que el exjugador azul y oro, pero su llegada permitiría ampliar las opciones disponibles para el entrenador.
Boca volvió al mercado y apuntó a una figura de Talleres
La negociación tiene un condicionante fundamental: el tiempo. El presidente Juan Román Riquelme dispone de un cupo habilitado a partir de la lesión de Tomás Aranda, pero ese permiso tiene vigencia hasta este lunes 14 de septiembre y establece condiciones específicas para la incorporación.
El futbolista que llegue debe desempeñarse actualmente en el fútbol argentino o haber quedado libre antes del 2 de septiembre de 2026. En ese contexto, la dirigencia de Boca aceleró las conversaciones con Talleres para intentar cerrar el acuerdo antes de que finalice el plazo.
La propuesta económica contempla USD 4 millones por el 80% del pase de Galarza, una cifra que ahora deberá ser analizada por la institución cordobesa. El interés no es nuevo. El mediocampista ya había sido seguido por el club durante 2024, cuando todavía pertenecía al Genk de Bélgica.
En aquella oportunidad, había puesto sobre la mesa 3 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos del futbolista. La propuesta fue considerada insuficiente por el conjunto belga y las negociaciones no llegaron a buen puerto. Posteriormente, Talleres adquirió la ficha del volante.
Los números de Matías Galarza que explican el interés
El mediocampista tuvo una presencia prácticamente permanente en Talleres durante la temporada. Disputó los 27 partidos que el equipo cordobés jugó en el año, una muestra de la importancia que tuvo dentro de un plantel que atraviesa un momento complicado.
El conjunto dirigido por Talleres marcha último en la Zona A, pero Galarza mantuvo un lugar habitual en la formación. Su última presentación, sin embargo, terminó con una expulsión frente a San Lorenzo, por lo que quedó fuera de la convocatoria para enfrentar a Unión.
La dirigencia xeneize tampoco tiene garantizada la operación. Independiente también realizó consultas por Galarza, por lo que Talleres cuenta con otro interesado en caso de decidir escuchar propuestas. Tiempo atrás, Fluminense y Atlético Mineiro de Brasil estuvieron también interesados en sus servicios.
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