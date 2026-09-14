Boca acelera por Matías Galarza y ofertó millones a Talleres: la negociación contrarreloj

La propuesta económica contempla USD 4 millones por el 80% del pase de Galarza, una cifra que ahora deberá ser analizada por la institución cordobesa. El interés no es nuevo. El mediocampista ya había sido seguido por el club durante 2024, cuando todavía pertenecía al Genk de Bélgica.

En aquella oportunidad, había puesto sobre la mesa 3 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos del futbolista. La propuesta fue considerada insuficiente por el conjunto belga y las negociaciones no llegaron a buen puerto. Posteriormente, Talleres adquirió la ficha del volante.

Los números de Matías Galarza que explican el interés

El mediocampista tuvo una presencia prácticamente permanente en Talleres durante la temporada. Disputó los 27 partidos que el equipo cordobés jugó en el año, una muestra de la importancia que tuvo dentro de un plantel que atraviesa un momento complicado.

El conjunto dirigido por Talleres marcha último en la Zona A, pero Galarza mantuvo un lugar habitual en la formación. Su última presentación, sin embargo, terminó con una expulsión frente a San Lorenzo, por lo que quedó fuera de la convocatoria para enfrentar a Unión.

La dirigencia xeneize tampoco tiene garantizada la operación. Independiente también realizó consultas por Galarza, por lo que Talleres cuenta con otro interesado en caso de decidir escuchar propuestas. Tiempo atrás, Fluminense y Atlético Mineiro de Brasil estuvieron también interesados en sus servicios.