Vaivén térmico en AMBA, del frío al calor: qué días tendrán más de 20 grados, tras heladas y mínimas bajo cero
Tras un domingo helado en el conurbano, que activó las alertas por frío, se anticipa una seguidilla de altibajos en el termómetro, pero con el calor asomando.
Luego del impacto de la sudestada y el posterior ingreso de una masa de aire frío polar, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció este domingo con un registro de heladas matinales que sorprendió por su intensidad en distintos puntos del conurbano, pero en breve se espera por un alivio con algo de calor y marcas de 20 grados.
Los termómetros marcaron valores de -1,5 °C en Ezeiza, -0,4 °C en Morón y -0,1 °C en Campo de Mayo, evidenciando un desplome térmico de más de nueve grados respecto a la jornada previa y alejándose por completo de los promedios habituales para el mes de septiembre, mientras que en Aeroparque la mínima se ubicó en unos gélidos 3,5 °C.
Con el cielo parcialmente nublado y vientos leves del sudeste, la máxima dominical apenas alcanzó los 12 °C, en un día bien de invieno, de acuerdo con el informe del sitio Meteored.
El pronóstico extendido: del frío persistente al repunte de mitad de semana
El panorama meteorológico mantendrá características plenamente invernales durante el arranque de la semana laboral, aunque con una paulatina recuperación que comenzará a perfilarse hacia mediados de semana:
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Lunes: Continuará el ambiente frío, con una mínima de 7 °C y una máxima de 13 °C. Con el correr de las horas, el centro de alta presión se desplazará hacia el este, permitiendo la rotación del viento hacia el sector norte y favoreciendo el ingreso gradual de aire templado.
Martes: Se sentirá el primer salto térmico importante. La mínima ascenderá a 9 °C y la máxima tocará los 20 °C en una jornada mayormente soleada. Sin embargo, hacia el final del día se prevé el acercamiento de un frente frío desde la Patagonia que provocará una rotación del viento al oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h sobre la región y el Río de la Plata, aunque sin probabilidad de precipitaciones.
Miércoles y jueves: El repunte se tomará una breve pausa el miércoles con marcas de entre 6 °C y 13 °C, cielo despejado y vientos del este. Rápidamente, el jueves las altas presiones volverán a estabilizar el tiempo, impulsando otra vez el termómetro hasta los 20 °C de máxima con abundante presencia de sol.
Con la mira puesta en el horizonte, las proyecciones indican que el ascenso de temperatura podría sostenerse de cara al próximo fin de semana, el cual coincidirá con la despedida oficial del invierno y la previa de los tradicionales festejos por el Día de la Primavera, un escenario largamente esperado tras un ciclo invernal marcado por la persistencia de los días grises y la escasez de sol.
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