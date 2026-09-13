Vaivén térmico en AMBA, del frío al calor: qué días tendrán más de 20 grados, tras heladas y mínimas bajo cero

Lunes: Continuará el ambiente frío, con una mínima de 7 °C y una máxima de 13 °C. Con el correr de las horas, el centro de alta presión se desplazará hacia el este, permitiendo la rotación del viento hacia el sector norte y favoreciendo el ingreso gradual de aire templado.

Martes: Se sentirá el primer salto térmico importante. La mínima ascenderá a 9 °C y la máxima tocará los 20 °C en una jornada mayormente soleada. Sin embargo, hacia el final del día se prevé el acercamiento de un frente frío desde la Patagonia que provocará una rotación del viento al oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h sobre la región y el Río de la Plata, aunque sin probabilidad de precipitaciones.