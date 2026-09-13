"Tenemos que abordarlo": identifican a la nena que denunció que su tío la había abusado y está embarazada

"Estamos trabajando no solo con la alumna involucrada, sino también con los compañeros" de la institución, sostuvo la funcionaria, al tiempo que detalló que la compleja situación se encuentra bajo el estricto seguimiento de equipos interdisciplinarios especializados.

Fuentes remarcó además la gravedad de estas problemáticas cotidianas al señalar que "son las cosas que suceden a diario en la escuela y que tenemos que abordarlas", mientras la causa judicial avanza en paralelo para esclarecer el delito denunciado y resguardar la integridad de la menor.