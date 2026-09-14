"Ni siquiera me hables": el exabrupto de Pierre Gasly con Alpine en pleno GP de España

La respuesta del francés reflejó inmediatamente su frustración: “Sinceramente, no tengo comentarios ni palabras. De verdad”. Poco después, cuando desde el muro le advirtieron que Colapinto estaba detrás suyo, Gasly cortó la comunicación de manera tajante.

“Ni siquiera me hables. Radio cerrada. Absolutamente asqueroso”, lanzó el piloto número uno de Alpine. Finalmente, la detención se produjo en la última vuelta y Gasly cayó hasta el 12° puesto, sin poder sumar puntos.

En el Gran Premio de España disputado en el Madring, la actitud de Pierre Gasly generó fuertes críticas en los medios deportivos argentinos al no cederle el paso a su compañero Franco Colapinto en las vueltas finales, pese a circular con neumáticos gastados y mucho más lento. El… pic.twitter.com/GuHHxddDS9 — Grokolandia (@grokolandia) September 14, 2026

El pedido de Colapinto que también generó tensión

En paralelo, Colapinto intentaba aprovechar la situación para avanzar sobre su compañero. El argentino tenía mejor ritmo y esperaba que la escudería ordenara el intercambio de posiciones para poder continuar la persecución de los autos que tenía por delante. “Chicos, no perdamos tiempo”, reclamó por la radio.

Su ingeniero de carrera, Stuart Barlow, respondió: “Sí, estamos en eso, amigo”. Sin embargo, el cambio no se produjo inmediatamente. El argentino volvió a insistir: “Cambio, cambio, ¿hola? Vamos, cambio”.

La demora permitió que Liam Lawson ampliara la distancia y que Oscar Piastri se acercara. Con una sola vuelta por delante, Colapinto volvió a reclamar: “¡Chicos, cambio!”. La frustración terminó de aparecer cuando el argentino lanzó: “¡La puta madre!”, antes de dejar inconclusa otra frase.

La explicación de Gasly después de la carrera

Una vez finalizada la competencia, Gasly también habló sobre la estrategia que había elegido. El francés comparó el comportamiento de sus neumáticos con una superficie completamente deslizante.

“En algún momento pensé que estaba nevando en Madrid; al final estaba conduciendo sobre hielo. Pero nos quedaremos con el buen ritmo que tuvimos en la parte intermedia de la carrera. El ritmo era muy, muy fuerte. Es una lástima que no pudiéramos traducirlo en puntos. Hoy probamos algo que, lamentablemente, no funcionó. Simplemente fue una gran oportunidad perdida y una lástima bastante grande”, explicó.

En el comunicado oficial de Alpine, el francés profundizó su análisis y reconoció que el equipo había asumido riesgos. “Hoy lo hemos dado absolutamente todo, pero, por desgracia, las circunstancias no jugaron a nuestro favor”, señaló Gasly. También admitió que la falta de un auto de seguridad terminó perjudicando el planteo y aseguró que el equipo analizaría lo ocurrido.