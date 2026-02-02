Tigre vs. Racing por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El conjunto de Gustavo Costas tiene una visita clave ante el "Matador", luego de dos derrotas en igual cantidad de presentaciones.
En un duelo de realidades opuestas, Tigre y Racing chocan este lunes en un partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 19.15 horas de Argentina en el estadio José Dellagiovanna, con arbitraje de Pablo Echavarría. Se podrá ver por ESPN Premium.
El "Matador" llega a esta jornada manteniendo su condición de invicto tras rescatar un empate 1-1 en su visita a Belgrano de Córdoba, resultado que se suma a la sólida victoria por 2-0 conseguida frente a Estudiantes de Río Cuarto en el estreno.
Con las presentaciones oficiales de Santiago López y Tiago Serrago ya concretadas, la mirada del cuerpo técnico está puesta ahora en la recuperación física del Pity Martínez; el objetivo es que el volante ofensivo finalice su puesta a punto para integrarse plenamente al ritmo del resto de sus compañeros.
Por el contrario, la "Academia" atraviesa un presente turbulento tras un arranque de temporada sin puntos, producto de las derrotas consecutivas ante Gimnasia (2-1) y Rosario Central (1-2). "Cuando andás en estas rachas, hay que salir lo antes posible", reconoció con preocupación Gustavo Costas, quien busca soluciones inmediatas para revertir el flojo rendimiento del equipo.
En medio de este clima de urgencia, la dirigencia de Avellaneda concretó la incorporación de Ezequiel Cannavo; el lateral de 23 años, proveniente de Defensa y Justicia, se sumó al plantel con la misión de reforzar una estructura defensiva que ha mostrado falencias en los primeros compromisos.
Formaciones de Tigre vs. Racing por el Torneo Apertura 2026
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes; Elías Cabrera, Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.
Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Valentín Carboni o Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Datos de Tigre vs. Racing
- Hora: 19.45
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- VAR: Álvaro Carranza
- Estadio: José Dellagiovanna
