Tigre vs. Racing por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

racing central

Por el contrario, la "Academia" atraviesa un presente turbulento tras un arranque de temporada sin puntos, producto de las derrotas consecutivas ante Gimnasia (2-1) y Rosario Central (1-2). "Cuando andás en estas rachas, hay que salir lo antes posible", reconoció con preocupación Gustavo Costas, quien busca soluciones inmediatas para revertir el flojo rendimiento del equipo.