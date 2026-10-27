Gastón Gaudio destrozó a la dirigencia de Independiente: "Levantás una baldosa y hay un negocio"
El extenista, candidato a presidente del Rojo, se despegó del oficialismo, apuntó contra Daniel Seoane y lanzó duras críticas a la gestión actual.
La política institucional de Independiente arde en la previa de las elecciones. A poco de confirmarse el cronograma electoral que definirá el futuro del club de Avellaneda, el extenista Gastón Gaudio, uno de los candidatos a la presidencia, rompió el silencio con declaraciones explosivas en las que se desmarcó por completo de la actual gestión y disparó munición gruesa contra los directivos.
Señalado en más de una oportunidad por la oposición como un rostro continuista de la plana mayor actual, el "Gato" no tuvo filtro al analizar el presente del club y apuntó directamente contra los manejos futbolísticos y económicos. "Lo que hicieron con el fútbol es muy difícil de justificar. Llegaron prometiendo cambiar Independiente y terminaron entregándole las llaves del club a Daniel Seoane" sentenció Gaudio en diálogo con Clarín.
En la misma línea, profundizó sobre las falencias en la toma de decisiones: "¿Y cuál fue el resultado? Malas decisiones, contrataciones difíciles de entender, representantes con una influencia que no deberían tener y un equipo que cada vez está más lejos de lo que merece Independiente. A los técnicos los eligen ellos, a los jugadores los traen ellos y las decisiones las toman ellos. No pueden mirar para otro lado cuando las cosas salen mal".
Consultado sin anestesia sobre los motivos de sus cortocircuitos con la secretaría general encabezada por Seoane, el candidato fue terminante: "¿Me estás jodiendo? Fue realmente una catástrofe; levantás una baldosa y hay un negocio debajo".
Lejos de esquivar el costo político de sumarse al barro de la política institucional, Gaudio justificó su incursión electoral: "Yo tengo todo para perder. Estoy bárbaro con mi vida y estoy metiendo los pies en el barro, pero amo al club y quiero poder dar vuelta la historia. Entonces, el que toca un dólar indebido en Independiente, chau, se va. Usaron mal los recursos o alguien se la llevó".
Asimismo, se defendió de las acusaciones que lo vinculan con viejas estructuras dirigenciales: "No voy a traer la plata para pagar la fiesta de Seoane. Por eso, a mí me hacen reír cuando dicen que detrás mío vienen los que ya estuvieron. ¿La gente se cree que soy tan tarado? No existe, es absurdo lo que dicen". Y concluyó con una advertencia de cara al futuro político del club: "Lo único que tengo claro es que nadie que le hizo daño a Independiente en los últimos 20 años va a estar. La gente no es tonta".
IMPORTANTE: Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente en Independiente
El cronograma electoral en Independiente ya está en marcha
En paralelo a la ebullición discursiva de los candidatos, la Junta Electoral de Independiente oficializó los pasos a seguir de cara al acto eleccionario. Los comicios para definir a las nuevas autoridades se llevarán a cabo el domingo 13 de diciembre, en el horario de 9:00 a 18:00.
El calendario institucional prevé que este próximo jueves 29 de octubre se publique el padrón provisorio de socios habilitados para sufragar. Posteriormente, el 13 de noviembre se notificarán formalmente a las agrupaciones, la oficialización de listas tendrá lugar el 23 de noviembre, y finalmente los socios decidirán en las urnas entre los principales aspirantes al sillón presidencial: Gastón Gaudio, Luciano Nakis y Enrique Sacco.
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