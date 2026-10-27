Gastón Gaudio destrozó a la dirigencia de Independiente: "Levantás una baldosa y hay un negocio"

Asimismo, se defendió de las acusaciones que lo vinculan con viejas estructuras dirigenciales: "No voy a traer la plata para pagar la fiesta de Seoane. Por eso, a mí me hacen reír cuando dicen que detrás mío vienen los que ya estuvieron. ¿La gente se cree que soy tan tarado? No existe, es absurdo lo que dicen". Y concluyó con una advertencia de cara al futuro político del club: "Lo único que tengo claro es que nadie que le hizo daño a Independiente en los últimos 20 años va a estar. La gente no es tonta".

IMPORTANTE: Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente en Independiente

El cronograma electoral en Independiente ya está en marcha

En paralelo a la ebullición discursiva de los candidatos, la Junta Electoral de Independiente oficializó los pasos a seguir de cara al acto eleccionario. Los comicios para definir a las nuevas autoridades se llevarán a cabo el domingo 13 de diciembre, en el horario de 9:00 a 18:00.

El calendario institucional prevé que este próximo jueves 29 de octubre se publique el padrón provisorio de socios habilitados para sufragar. Posteriormente, el 13 de noviembre se notificarán formalmente a las agrupaciones, la oficialización de listas tendrá lugar el 23 de noviembre, y finalmente los socios decidirán en las urnas entre los principales aspirantes al sillón presidencial: Gastón Gaudio, Luciano Nakis y Enrique Sacco.