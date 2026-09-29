Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente en Independiente

Durante una entrevista con Radio La Red, el campeón de Roland Garros 2004 expuso los ejes centrales de su armado político y dejó en claro las condiciones que fijó para encabezar el espacio. "No quería a nadie que haya hecho daño en el club en los últimos 20 años, nadie que tuviera poder de decisión y haya hecho algo que no le haya hecho bien al club. Creo que la gente se cansó de todo eso", sentenció el reconocido hincha del conjunto de Avellaneda.