Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente en Independiente
El extenista anunció su postulación para las elecciones de diciembre en el Rojo y aseguró tener cerrado un sponsor clave.
El mapa político de Independiente sumó una bomba a pocos meses de los comicios. Gastón Gaudio confirmó de manera oficial que será candidato a presidente en las elecciones pautadas para el próximo 13 de diciembre en la Sede Social de Avellaneda. Tras un período de análisis y compromisos personales, el ex N° 5 del ranking mundial dio el paso al frente y catalogó la decisión como una de las responsabilidades más trascendentes de su vida.
Durante una entrevista con Radio La Red, el campeón de Roland Garros 2004 expuso los ejes centrales de su armado político y dejó en claro las condiciones que fijó para encabezar el espacio. "No quería a nadie que haya hecho daño en el club en los últimos 20 años, nadie que tuviera poder de decisión y haya hecho algo que no le haya hecho bien al club. Creo que la gente se cansó de todo eso", sentenció el reconocido hincha del conjunto de Avellaneda.
Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente en Independiente
Uno de los anuncios más impactantes de la jornada estuvo ligado a la estructura de la disciplina futbolística. Gaudio reveló que cerró un acuerdo con Ricardo Enrique Bochini para integrar la gestión: el máximo ídolo de la historia del Rey de Copas se desempeñará como asesor futbolístico. "Nunca nadie le dio el lugar que yo le quiero dar", remarcó el exdeportista al referirse a la figura del "Bocha".
Por otro lado, la pata económica fue determinante para ratificar su postulación. Gaudio reconoció que logró abrochar un acuerdo de patrocinio de gran envergadura para garantizar recursos financieros: "Sin eso no me hubiese animado a hacer nada. Creo que es algo que Independiente necesita para armar un equipo competitivo y volver a estar donde merece". En términos de alianzas de gobierno, estará acompañado por referentes de las agrupaciones Gente de Independiente y Puro Sentimiento Rojo, manteniendo abiertas las conversaciones con otros sectores.
El acto electoral del 13 de diciembre marcará el cierre de la gestión de Néstor Grindetti y la definición de un nuevo rumbo para la institución. Además de la irrupción de Gaudio, la contienda electoral ya cuenta con las candidaturas confirmadas del exfutbolista Daniel Bertoni, el periodista Enrique Sacco y Luciano Nakis, este último con el respaldo político de Sergio "Kun" Agüero.
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