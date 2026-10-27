Wayne Rooney estalló contra el Manchester United y apuntó contra Lisandro Martínez: "Da la cara"

De esa manera, el inglés amplió sus cuestionamientos al capitán portugués y a otros referentes del plantel, a quienes les reclamó mayor liderazgo en medio de la crisis deportiva.

“¿Creen que merecen llevar esta camiseta?”

También imaginó cómo reaccionaría si todavía fuera futbolista del Manchester United y tuviera la posibilidad de ingresar al vestuario para hablar con sus compañeros. "Me encantaría entrar en ese vestuario, sentarlos a todos y decirles: '¿Qué mierda están haciendo? ¿Creen que merecen llevar esta camiseta?'. Meterles un puto cohete por el culo, porque no están haciendo una mierda", lanzó con dureza.

Por último, el ídolo de los Diablos Rojos defendió el reclamo de los hinchas y cuestionó la falta de sacrificio que observa en el equipo. "Nadie está dispuesto a ponerse esa camiseta y decir: '¿Sabes qué? Voy a luchar por mi lugar en el equipo'. Están recibiendo una cantidad enorme de dinero y lo mínimo que pueden hacer es trabajar, demostrar que significan algo y demostrarle al hincha que te importa", concluyó.