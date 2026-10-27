Wayne Rooney estalló contra el Manchester United y apuntó contra Lisandro Martínez: "Da la cara"
Tras la caída que dejó al equipo cerca de la zona de descenso, el histórico goleador de los Diablos Rojos cuestionó duramente al plantel por sus resultados y su actitud.
El presente del Manchester United desató la furia de Wayne Rooney, uno de los máximos ídolos de la historia del club. Después de una nueva derrota en la Premier League, el exdelantero apuntó contra los futbolistas dirigidos por Michael Carrick y cuestionó su compromiso con la camiseta.
En una intervención en el podcast partidario The United Strand, Rooney expresó su indignación por el rendimiento del equipo, que quedó en el puesto 16 de la tabla, a apenas un punto de la zona de descenso. "Falta de conocimiento, falta de entendimiento, falta de hambre, falta de deseo, falta de todo", resumió sobre las falencias que observa en el plantel.
El exgoleador no se limitó a cuestionar los resultados y apuntó directamente contra la actitud de los futbolistas. Según su mirada, varios integrantes del equipo no están a la altura de las exigencias de una institución como el United. "Estos jugadores creen que son mejores de lo que realmente son y son muy egoístas: no les importan ni sus compañeros, ni el entrenador, ni los hinchas. Están paseándose por ahí y pasando por encima del DT", disparó.
El mensaje directo de Rooney a Lisandro Martínez
Uno de los momentos más fuertes de su intervención estuvo dirigido a Lisandro Martínez. Rooney cuestionó al defensor argentino por su postura frente a la situación del club y le exigió que asumiera un papel más activo. "Martínez, da la cara: levantate y mostrá que cuestionás al entrenador. Da la cara", reclamó.
El exdelantero también vinculó sus críticas con las declaraciones que el argentino había realizado contra la dirigencia. Sobre aquel episodio, sostuvo: "Cuando Lisandro habló, dije que destruiría el vestuario. Ese fue el comienzo; y ahora lo vimos con Bruno Fernandes, porque no quieren asumir la responsabilidad".
De esa manera, el inglés amplió sus cuestionamientos al capitán portugués y a otros referentes del plantel, a quienes les reclamó mayor liderazgo en medio de la crisis deportiva.
“¿Creen que merecen llevar esta camiseta?”
También imaginó cómo reaccionaría si todavía fuera futbolista del Manchester United y tuviera la posibilidad de ingresar al vestuario para hablar con sus compañeros. "Me encantaría entrar en ese vestuario, sentarlos a todos y decirles: '¿Qué mierda están haciendo? ¿Creen que merecen llevar esta camiseta?'. Meterles un puto cohete por el culo, porque no están haciendo una mierda", lanzó con dureza.
Por último, el ídolo de los Diablos Rojos defendió el reclamo de los hinchas y cuestionó la falta de sacrificio que observa en el equipo. "Nadie está dispuesto a ponerse esa camiseta y decir: '¿Sabes qué? Voy a luchar por mi lugar en el equipo'. Están recibiendo una cantidad enorme de dinero y lo mínimo que pueden hacer es trabajar, demostrar que significan algo y demostrarle al hincha que te importa", concluyó.
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