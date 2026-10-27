Historia en el boxeo: Nicolás Peralta se consagró campeón mundial juvenil
El pugilista de Reconquista se impuso por decisión unánime (5-0) ante el irlandés Kalib Walshe en la final de los 60 kilos. A los 18 años sumó un hito dorado para el deporte nacional.
El deporte argentino está de fiesta. En una actuación consagratoria en el plano internacional, Edgardo Nicolás Peralta se consagró este martes campeón mundial Sub-19 de boxeo en la categoría de hasta 60 kilos, tras vencer con autoridad al irlandés Kalib Walshe en la gran final disputada en Budva, Montenegro.
El "Indio JR", oriundo de la ciudad santafesina de Reconquista, dominó las acciones de principio a fin a lo largo de los tres asaltos. La superioridad del joven de 18 años fue tan nítida que los cinco jueces integrantes del tribunal fallaron de manera unánime a su favor con tarjetas idénticas de 30-27, desatando el festejo argentino en suelo europeo y coronando una campaña invicta y arrolladora.
Para llegar a la cima del mundo, Peralta debió dejar en el camino a duros rivales a lo largo del certamen ecuménico. En su estreno superó por RSC al bielorruso Daniil Kalistau, posteriormente despachó por nocaut al rumano Ioan Serban Stoica, en cuartos de final eliminó por decisión unánime al español Rodrigo Sánchez Herranz y en semifinales dio otra muestra de carácter al doblegar al kazajo Daniyar Akbissenov.
Histórico: Nicolás Peralta se consagró campeón mundial juvenil de boxeo
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La medalla dorada en Montenegro representa el punto más alto en la precoz y exitosa trayectoria del santafesino, quien alterna sus entrenamientos en su ciudad natal con las concentraciones junto a la selección nacional en el CeNARD, bajo las órdenes de Daniel González.
Su proyección internacional venía gestándose a pasos agigantados: en abril de 2025 se consagró campeón argentino juvenil en Las Flores y, ya en este 2026, había dado el gran salto al colgarse la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá. A nivel local, su talento ya había sido reconocido en 2024 con la distinción del Comité Olímpico Argentino tras ganar los Juegos Evita y al alzarse con el premio San Jerónimo del Rey de Oro en Reconquista.
Con esta consagración mundialista, Peralta corta una extensa sequía y se mete en los libros grandes del pugilismo nacional: se convirtió en el primer campeón argentino juvenil de la categoría, emulando lo hecho lejanamente por Fabián Maidana —hermano del "Chino"—, quien había alcanzado la final en 2010. Su tremenda proyección alimenta la ilusión de recuperar protagonismo en el peso ligero, un terreno donde el boxeo albiceleste supo brillar en el profesionalismo de la mano de Raúl "Pepe" Balbi.
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