Historia en el boxeo: Nicolás Peralta se consagró campeón mundial juvenil

Su proyección internacional venía gestándose a pasos agigantados: en abril de 2025 se consagró campeón argentino juvenil en Las Flores y, ya en este 2026, había dado el gran salto al colgarse la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá. A nivel local, su talento ya había sido reconocido en 2024 con la distinción del Comité Olímpico Argentino tras ganar los Juegos Evita y al alzarse con el premio San Jerónimo del Rey de Oro en Reconquista.

Con esta consagración mundialista, Peralta corta una extensa sequía y se mete en los libros grandes del pugilismo nacional: se convirtió en el primer campeón argentino juvenil de la categoría, emulando lo hecho lejanamente por Fabián Maidana —hermano del "Chino"—, quien había alcanzado la final en 2010. Su tremenda proyección alimenta la ilusión de recuperar protagonismo en el peso ligero, un terreno donde el boxeo albiceleste supo brillar en el profesionalismo de la mano de Raúl "Pepe" Balbi.