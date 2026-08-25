Gastón Martirena se va de Racing a Nacional: ya encontró a su reemplazante en Boca

Ahora, luego de tres temporadas en el fútbol argentino, volverá a Uruguay para vestir la camiseta de Nacional. La posibilidad de continuar en su país natal representa también una nueva experiencia para Martirena, quien buscará mantener la continuidad que consiguió durante buena parte de su paso por Racing.

Juan Barinaga llega desde Boca

La dirigencia no demoró en encontrar una alternativa. Con la salida de Martirena encaminada, avanzó por Barinaga y llegó a un acuerdo con el Xeneize para incorporar al lateral. El futbolista se sumará a préstamo por una temporada y el acuerdo incluirá una opción de compra de 2,5 millones de dólares. De esta manera, el conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda tendrá una nueva alternativa para ocupar el sector derecho de la defensa.

El movimiento permite cubrir rápidamente el hueco que deja Martirena y, al mismo tiempo, mantener abierta la posibilidad de incorporar definitivamente al jugador si su rendimiento convence durante el préstamo. Para la institución de la Ribera, en tanto, significa darle una nueva salida a un futbolista que no tenía asegurado un lugar dentro de la estructura principal del plantel.