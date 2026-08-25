Gastón Martirena se va de Racing a Nacional: ya encontró a su reemplazante en Boca
El lateral uruguayo dejará la Academia después de tres temporadas y continuará su carrera en su país de origen. Tiene acordada la llegada de Juan Barinaga.
Gastón Martirena dejará Racing después de tres temporadas y continuará su carrera en el fútbol uruguayo. Luego de varias semanas de incertidumbre alrededor de su futuro y después de que se frustrara la posibilidad de emigrar a Santos, el lateral derecho llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Nacional.
La operación se realizará a préstamo y tendrá una duración de una temporada y media: el defensor permanecerá en el conjunto uruguayo hasta el 31 de diciembre de 2027. Además, el acuerdo contempla una opción de compra a favor de Nacional, por lo que el club podrá evaluar más adelante la posibilidad de quedarse definitivamente con el futbolista.
Con su partida, también obtuvo un beneficio pensando en el cierre del mercado de pases: liberó un cupo para incorporar un nuevo jugador. La ventana de transferencias permanecerá abierta hasta el 2 de septiembre, por lo que la dirigencia todavía tiene margen para completar movimientos. Y la Academia ya actuó rápidamente. El club acordó con Boca la llegada de Juan Barinaga, quien ocupará el lugar dejado por Martirena y se sumará bajo las mismas condiciones generales de una cesión.
Martirena deja Racing después de 109 partidos
El uruguayo se marcha de Avellaneda con números importantes. Durante sus tres temporadas en Racing, Martirena disputó 109 partidos, convirtió 12 goles y entregó 14 asistencias. Además, acumuló 8009 minutos en cancha, recibió 20 tarjetas amarillas y sufrió una expulsión. Su producción ofensiva fue uno de los aspectos destacados de su etapa en la institución, especialmente teniendo en cuenta su posición como lateral derecho.
En cuanto a los títulos, el futbolista fue parte de dos campañas internacionales exitosas. Con Racing conquistó la Copa Sudamericana 2024 y posteriormente la Recopa Sudamericana 2025, dos trofeos que marcaron el ciclo reciente del club.
Ahora, luego de tres temporadas en el fútbol argentino, volverá a Uruguay para vestir la camiseta de Nacional. La posibilidad de continuar en su país natal representa también una nueva experiencia para Martirena, quien buscará mantener la continuidad que consiguió durante buena parte de su paso por Racing.
Juan Barinaga llega desde Boca
La dirigencia no demoró en encontrar una alternativa. Con la salida de Martirena encaminada, avanzó por Barinaga y llegó a un acuerdo con el Xeneize para incorporar al lateral. El futbolista se sumará a préstamo por una temporada y el acuerdo incluirá una opción de compra de 2,5 millones de dólares. De esta manera, el conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda tendrá una nueva alternativa para ocupar el sector derecho de la defensa.
El movimiento permite cubrir rápidamente el hueco que deja Martirena y, al mismo tiempo, mantener abierta la posibilidad de incorporar definitivamente al jugador si su rendimiento convence durante el préstamo. Para la institución de la Ribera, en tanto, significa darle una nueva salida a un futbolista que no tenía asegurado un lugar dentro de la estructura principal del plantel.
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