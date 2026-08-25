Escándalo en la NFL: arrestaron a Jed York, dueño de los San Francisco 49ers
El empresario fue detenido y pasó una noche en prisión tras una investigación vinculada con presuntos actos de prostitución.
Jed York, máximo accionista y director ejecutivo de los San Francisco 49ers, quedó involucrado en un escándalo judicial que generó repercusión en la NFL y también en otros ámbitos del deporte internacional. El empresario fue arrestado en Estados Unidos en el marco de una investigación relacionada con presuntos actos de prostitución y pasó una noche en prisión.
El caso tuvo una resolución judicial mediante un acuerdo por cargos menores. Durante una audiencia celebrada este lunes en la Corte Municipal de Columbiana, York aceptó una condena por conducta desordenada y posesión de herramientas criminales mediante una declaración de “no contest”.
Esta figura del sistema judicial estadounidense permite al acusado aceptar una sanción sin admitir formalmente su culpabilidad. De esta manera, el empresario evitó una condena vinculada directamente con el cargo inicial más grave y acordó cumplir una serie de sanciones.
Como consecuencia del acuerdo, tuvo que pagar una multa total de 1.150 dólares, correspondiente a 150 dólares por conducta desordenada y otros 1.000 dólares por posesión de herramientas criminales. Además, el propietario de los 49ers debió pasar una noche detenido y tendrá que completar un curso en línea como parte de las condiciones impuestas por el tribunal.
¿Qué resolvió la Justicia en el caso de Jed York?
La audiencia permitió cerrar parcialmente el proceso judicial iniciado a partir de la investigación. York aceptó los cargos menores a través de la declaración de “no contest”, por lo que la resolución no implicó una admisión de culpabilidad respecto de las acusaciones originales.
El tribunal también dispuso el decomiso de 160 dólares, dinero que será destinado a la Mahoning Valley Human Trafficking Task Force, una fuerza especializada en la lucha contra la trata de personas. Por otra parte, las autoridades ordenaron devolverle a York un teléfono celular que había quedado involucrado en el procedimiento.
La resolución judicial puso fin a la etapa inmediata del caso, aunque la situación podría seguir teniendo consecuencias en el ámbito deportivo. La NFL ya informó que analizará los hechos de acuerdo con sus normas de conducta personal. La liga no anticipó ninguna sanción, pero dejó abierta la posibilidad de revisar el expediente y determinar si corresponde algún tipo de medida.
La NFL revisará el caso
Mientras los abogados de York avanzaron con la resolución judicial, los San Francisco 49ers evitaron realizar declaraciones públicas sobre la situación de su propietario. La NFL, en cambio, confirmó que está al tanto de lo ocurrido y que estudiará el expediente. En una declaración difundida por The New York Times, la liga señaló: “Estamos al tanto del asunto, el cual será revisado conforme a la política de conducta personal”.
La frase marca el siguiente capítulo del caso. Aunque York ya cumplió algunas de las consecuencias determinadas por la Justicia, la NFL cuenta con sus propios mecanismos disciplinarios y puede analizar conductas de propietarios, jugadores, entrenadores y otros integrantes de las organizaciones. Por eso, la situación todavía podría generar novedades en los próximos días.
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