Escándalo en la NFL: arrestaron a Jed York, dueño de los San Francisco 49ers

El tribunal también dispuso el decomiso de 160 dólares, dinero que será destinado a la Mahoning Valley Human Trafficking Task Force, una fuerza especializada en la lucha contra la trata de personas. Por otra parte, las autoridades ordenaron devolverle a York un teléfono celular que había quedado involucrado en el procedimiento.

La resolución judicial puso fin a la etapa inmediata del caso, aunque la situación podría seguir teniendo consecuencias en el ámbito deportivo. La NFL ya informó que analizará los hechos de acuerdo con sus normas de conducta personal. La liga no anticipó ninguna sanción, pero dejó abierta la posibilidad de revisar el expediente y determinar si corresponde algún tipo de medida.

La NFL revisará el caso

Mientras los abogados de York avanzaron con la resolución judicial, los San Francisco 49ers evitaron realizar declaraciones públicas sobre la situación de su propietario. La NFL, en cambio, confirmó que está al tanto de lo ocurrido y que estudiará el expediente. En una declaración difundida por The New York Times, la liga señaló: “Estamos al tanto del asunto, el cual será revisado conforme a la política de conducta personal”.

La frase marca el siguiente capítulo del caso. Aunque York ya cumplió algunas de las consecuencias determinadas por la Justicia, la NFL cuenta con sus propios mecanismos disciplinarios y puede analizar conductas de propietarios, jugadores, entrenadores y otros integrantes de las organizaciones. Por eso, la situación todavía podría generar novedades en los próximos días.