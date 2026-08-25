La decisión que tomó Bayern Múnich con Jamal Musiala tras sus preocupantes desmayos

Desde entonces, Musiala trabaja de manera individual y sigue un programa específico diseñado por el cuerpo médico del club. La intención es mantener su actividad física sin exponerlo a una situación que pueda poner en riesgo su recuperación.

El Bayern también modificó recientemente su tratamiento farmacológico. Según la información difundida, los efectos de ese cambio podrían tardar entre 10 y 14 días en aparecer, motivo por el cual el cuerpo técnico decidió esperar antes de volver a utilizarlo en partidos oficiales.

Kompany explicó la situación de Musiala

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, se refirió a la situación del mediocampista y confirmó que hubo modificaciones en el tratamiento: “Ha cambiado un poco algo en su tratamiento. Eso ha tenido algunos efectos secundarios”, explicó el director técnico. También intentó transmitir tranquilidad y explicó que los ajustes forman parte del proceso habitual cuando se busca encontrar el tratamiento más adecuado: “Es completamente normal que en un tratamiento se pruebe algo diferente”.

Las declaraciones del entrenador apuntan a evitar cualquier especulación respecto del futuro deportivo del jugador. En el Bayern confían en que el proceso pueda evolucionar favorablemente, pero al mismo tiempo entienden que no existe ninguna necesidad de acelerar su regreso.

La postura del club también fue respaldada por Max Eberl, director deportivo de la institución, quien aseguró que la situación de Musiala no apareció de manera repentina. “Lo sabemos desde toda la temporada pasada y hemos trabajado con ello. Para nosotros se ha convertido en algo cotidiano”, sostuvo Eberl.

Cuándo podría volver Musiala

Por el momento, no existe una fecha definitiva para el regreso del mediocampista. Desde la dirigencia bávara pretende esperar la evolución del tratamiento y observar cómo responde el futbolista antes de tomar una decisión. La ausencia ante Stuttgart será, por lo tanto, una medida preventiva.