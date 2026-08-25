La decisión que tomó Bayern Múnich con Jamal Musiala tras sus preocupantes desmayos
El mediocampista alemán continúa con su recuperación luego de sufrir dos episodios muy particulares de salud durante la pretemporada.
Jamal Musiala seguirá fuera de las canchas. El Bayern Múnich decidió preservar al mediocampista alemán y no incluirlo en el debut de la Bundesliga frente a Stuttgart, previsto para este viernes. La determinación se tomó luego de los dos episodios que sufrió durante la pretemporada y mientras el futbolista continúa con un tratamiento médico específico.
La ausencia del jugador no será una sorpresa para el conjunto bávaro: tampoco estuvo disponible para la Supercopa de Alemania, encuentro en el que Bayern Múnich derrotó 2-1 a Borussia Dortmund y se quedó con el primer título oficial de la temporada.
En el club mantienen una postura de cautela y prefieren no acelerar los tiempos. El objetivo es que el mediocampista complete el proceso de recuperación y que el ajuste realizado recientemente en su medicación produzca los efectos esperados antes de volver a competir. La situación genera preocupación por tratarse de una de las principales figuras del Bayern y de la Selección, aunque desde Múnich transmiten cierto optimismo respecto de su evolución.
Los dos desmayos que encendieron la alarma
Musiala sufrió dos episodios durante la preparación del Bayern. El primero ocurrió el 15 de agosto, cuando se desplomó durante un amistoso frente a Leipzig. Tres días después volvió a atravesar una situación similar en el encuentro ante Heidenheim.
A partir de esos episodios comenzó una serie de estudios y controles médicos para determinar el origen del problema y establecer el tratamiento correspondiente. El propio futbolista explicó posteriormente cuál fue el diagnóstico recibido: “Me diagnosticaron unas crisis de ausencia breves y temporales, pero tratables, causadas por una disfunción neurológica”.
Desde entonces, Musiala trabaja de manera individual y sigue un programa específico diseñado por el cuerpo médico del club. La intención es mantener su actividad física sin exponerlo a una situación que pueda poner en riesgo su recuperación.
El Bayern también modificó recientemente su tratamiento farmacológico. Según la información difundida, los efectos de ese cambio podrían tardar entre 10 y 14 días en aparecer, motivo por el cual el cuerpo técnico decidió esperar antes de volver a utilizarlo en partidos oficiales.
Kompany explicó la situación de Musiala
Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, se refirió a la situación del mediocampista y confirmó que hubo modificaciones en el tratamiento: “Ha cambiado un poco algo en su tratamiento. Eso ha tenido algunos efectos secundarios”, explicó el director técnico. También intentó transmitir tranquilidad y explicó que los ajustes forman parte del proceso habitual cuando se busca encontrar el tratamiento más adecuado: “Es completamente normal que en un tratamiento se pruebe algo diferente”.
Las declaraciones del entrenador apuntan a evitar cualquier especulación respecto del futuro deportivo del jugador. En el Bayern confían en que el proceso pueda evolucionar favorablemente, pero al mismo tiempo entienden que no existe ninguna necesidad de acelerar su regreso.
La postura del club también fue respaldada por Max Eberl, director deportivo de la institución, quien aseguró que la situación de Musiala no apareció de manera repentina. “Lo sabemos desde toda la temporada pasada y hemos trabajado con ello. Para nosotros se ha convertido en algo cotidiano”, sostuvo Eberl.
Cuándo podría volver Musiala
Por el momento, no existe una fecha definitiva para el regreso del mediocampista. Desde la dirigencia bávara pretende esperar la evolución del tratamiento y observar cómo responde el futbolista antes de tomar una decisión. La ausencia ante Stuttgart será, por lo tanto, una medida preventiva.
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