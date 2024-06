Tata Martino palpitó la Copa América y dio a sus candidatos: ¿no puso a Brasil?

El entrenador de 61 años perdió tres finales de Copa América como entrenador: la de Argentina-2011 con Paraguay ante Uruguay y las de Chile-20115 y Centenario-2016 ambas frente a Chile al frente de Argentina. Más allá de no poder haber conseguido el título, sin lugar a dudas que su nombre quedará marcado en la competencia más antigua a nivel de selecciones.

image.png

Qué dijo Gerardo Martino sobre la chance de Ángel Di María al Inter Miami

"Sobre Di María me mencionaron una posibilidad muy al pasar. Yo hoy en día no me imagino...", reconoció el Tata desde Miami. Y amplió: "Los lugares en los que imagino yo que vendría Ángel, están ocupados. No tenemos lugar en los 'Designated Player' (Jugador franquicia) y no lo veo por ese lado... Pero después las negociaciones pueden hacerse y aparece un jugador que uno dice: 'Che, ¿pero no era que no tenia lugar como DP?'".