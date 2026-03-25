Rock en Baradero 2026: fechas, horarios generales y los shows más destacados de cada jornada

En esta primera jornada, la actividad se concentra desde la tarde hasta la madrugada, con múltiples escenarios y una grilla continua que incluye también a El Plan de la Mariposa, Los Espíritus, Dancing Mood y Los Pérez García, entre otros.

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Sábado

El sábado 4 de abril (Día 2) estará encabezado por Babasónicos, uno de los cierres más esperados del festival, y Rata Blanca, referente histórico del hard rock argentino. A ellos se suma El Mató a un Policía Motorizado, que aporta la cuota indie de la jornada. También se destacan en esta fecha Catupecu Machu, Los Pericos, El Kuelgue, Marilina Bertoldi y Peces Raros, en una noche que vuelve a mezclar distintos estilos dentro del rock y la música alternativa.

Con dos jornadas extensas que se extienden hasta la madrugada, Rock en Baradero mantiene su formato de múltiples shows consecutivos y una grilla amplia que reúne a distintas generaciones del género.