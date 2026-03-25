Rock en Baradero 2026: fechas, horarios generales y los shows más destacados de cada jornada
El festival se realizará el 3 y 4 de abril en el Anfiteatro Municipal de Baradero. Las Pelotas, Babasónicos y Rata Blanca encabezan las dos fechas.
El Rock en Baradero 2026 ya tiene definida su grilla por día y se prepara para dos jornadas que se llevarán a cabo el viernes 3 y sábado 4 de abril en el Anfiteatro Municipal de Baradero, provincia de Buenos Aires.
Según la organización, el predio abrirá sus puertas alrededor de las 15:00, mientras que el inicio de los shows está previsto aproximadamente desde las 16:00, con actividad musical continua hasta cerca de las 04:00 de la madrugada en ambas fechas. La programación se divide en dos días con cierres ya confirmados y una fuerte presencia de bandas consagradas del rock nacional y regional.
Viernes
El viernes 3 de abril (Día 1) tendrá como principales figuras a Las Pelotas y La Vela Puerca, dos de los nombres centrales de la jornada. También se destacan Guasones, Turf, Kapanga y Eruca Sativa, en una fecha que combina rock clásico, rock alternativo y propuestas de distintas generaciones.
En esta primera jornada, la actividad se concentra desde la tarde hasta la madrugada, con múltiples escenarios y una grilla continua que incluye también a El Plan de la Mariposa, Los Espíritus, Dancing Mood y Los Pérez García, entre otros.
Sábado
El sábado 4 de abril (Día 2) estará encabezado por Babasónicos, uno de los cierres más esperados del festival, y Rata Blanca, referente histórico del hard rock argentino. A ellos se suma El Mató a un Policía Motorizado, que aporta la cuota indie de la jornada. También se destacan en esta fecha Catupecu Machu, Los Pericos, El Kuelgue, Marilina Bertoldi y Peces Raros, en una noche que vuelve a mezclar distintos estilos dentro del rock y la música alternativa.
Con dos jornadas extensas que se extienden hasta la madrugada, Rock en Baradero mantiene su formato de múltiples shows consecutivos y una grilla amplia que reúne a distintas generaciones del género.
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