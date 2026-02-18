Gianluca Prestianni bajo la lupa de la UEFA: ¿podría ser castigado por el presunto caso de racismo?

Además, en zona mixta profundizó la acusación: "El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre porque no lo merece, empezó a hablar. No se acepta pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí (NdeR: tapándose la boca) y dijo que Vini es un mono, cinco veces. Yo lo escuché, y hay jugadores de Benfica que lo han escuchado también".

prestianni vinicius (1)

Mientras tanto, el entrenador de Benfica, José Mourinho, buscó equilibrio en su análisis: "No quiero decir al 100% que creo solo a Prestianni, pero no puedo decir que lo que dice Vinicius es verdad. Después de que Vinicius marque tiene que salir de los hombros de sus compañeros, no meterse con 60.000 personas. Me expulsan porque digo algo muy obvio. El árbitro tiene un papel que dice que Tchouaméni, Huijsen y Carreras no pueden ver la amarilla. El árbitro sabía a quién podía sacar amarilla y a quién no. Sabemos cómo funciona esto".

Ahora la pelota está del lado de la UEFA. Si la investigación confirma la agresión, el castigo podría marcar un antes y un después en la carrera internacional del joven argentino.