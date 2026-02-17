El descargo de Gianluca Prestianni tras denuncias de Vinicius: "Recibí amenazas de jugadores del Real Madrid"

image El posteo con descargo de Gianluca Prestianni negando las acusaciones de Vinicius Jr.

Qué dijo Kylian Mbappé sobre Gianluca Prestianni

"El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, empezó a hablar mal. También no se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará, pero después ha metido su camiseta aquí (en la boca) para decir que Vini es un 'mono' cinco veces. Yo lo escucho. Hay jugadores que lo han escuchado de Benfica también", testificó Mbappé ante la prensa.

El futbolista del Real Madrid no tardó en hacer una distinción con el resto de los futbolistas y el público del Benfica. "Yo he venido en Portugal muchas veces, Y he tenido la suerte de tener muchos compañeros, muchos amigos de Portugal, y nunca me ha pasado nada de este tipo de cosas", sostuvo, e insistió: "Hay 70 000 personas que no han hecho nada, que únicamente querían apoyar a su equipo".

"Tengo el máximo respeto para el Benfica, para su entrenador que es uno de los mejores de la historia, que ha hecho la historia de Real Madrid. Pero este jugador para mí no merece jugar más la Champions. Es un una cosa maravillosa jugar la Champions, la mejor competición", sentenció el francés.