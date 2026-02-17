El descargo de Gianluca Prestianni tras denuncias de Vinicius: "Recibí amenazas de jugadores del Real Madrid"
El argentino del Benfica usó sus redes sociales para negar insultos racistas contra el brasileño, y apuntó contra los futbolistas del "Merengue".
El futbolista argentino, Gianluca Prestianni, quedó este martes en medio de acusaciones cruzadas luego que, durante y después del triunfo del Real Madrid ante Benfica por los playoffs de la Champions League, Vinicius Jr lo denunciara por decirle "mono", algo que el ex Vélez negó rotundamente.
Tras el festejo desmedido y la amonestación, el brasileño se cruzó con varios jugadores del conjunto portugués. Y luego del encontronazo con Prestianni, y que el argentino se tapara la boca con su camiseta, el delantero "merengue" denunció el insulto que derivó en que el árbitro aplicara el protocolo antirracista y que el partido se detenga por unos 10 minutos.
Luego del encuentro, Kylian Mbappé aseguró haber "escuchado todo" y acusó al argentino de llamar "cinco veces 'mono'" a su compañero, quien a su vez realizó un posteo en sus redes sociales lamentando el episodio. "Los racistas son cobardes", sentenció Vini.
Sin embargo, el ex Vélez negó rotundamente haber lanzado "insultos racistas" contra el brasileños. A través de una foto de ambos en las redes sociales, el argentino, además, denunció amenazas de sus colegas de conjunto español.
"Quiero aclarar que en ningún momento dije insultos racistas al jugador Vinicius Jr, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", escribió el delantero argentino.
Qué dijo Kylian Mbappé sobre Gianluca Prestianni
"El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, empezó a hablar mal. También no se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará, pero después ha metido su camiseta aquí (en la boca) para decir que Vini es un 'mono' cinco veces. Yo lo escucho. Hay jugadores que lo han escuchado de Benfica también", testificó Mbappé ante la prensa.
El futbolista del Real Madrid no tardó en hacer una distinción con el resto de los futbolistas y el público del Benfica. "Yo he venido en Portugal muchas veces, Y he tenido la suerte de tener muchos compañeros, muchos amigos de Portugal, y nunca me ha pasado nada de este tipo de cosas", sostuvo, e insistió: "Hay 70 000 personas que no han hecho nada, que únicamente querían apoyar a su equipo".
"Tengo el máximo respeto para el Benfica, para su entrenador que es uno de los mejores de la historia, que ha hecho la historia de Real Madrid. Pero este jugador para mí no merece jugar más la Champions. Es un una cosa maravillosa jugar la Champions, la mejor competición", sentenció el francés.
