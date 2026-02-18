Sneijder destrozó a Otamendi por su cruce con Vinícius Jr: "¿Está bien de la cabeza?"

En medio de un clima tenso, antes de la ejecución de un tiro de esquina, el defensor argentino levantó su camiseta y exhibió el tatuaje con la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022. La escena, acompañada por una sonrisa irónica, fue interpretada como una provocación directa al delantero brasileño. Si bien no es la primera vez que un campeón del mundo hace alarde de la tercera estrella, el contexto del encuentro le dio un tono mucho más áspero al gesto.