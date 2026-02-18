Sneijder destrozó a Otamendi por su cruce con Vinícius Jr: "¿Está bien de la cabeza?"
El exvolante neerlandés cuestionó con dureza al defensor argentino tras el gesto de mostrar el tatuaje del Mundial en pleno cruce caliente por la Champions.
El partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League 2025/26 dejó una estela de polémicas que trascendieron el resultado. Más allá de la denuncia por presunto racismo contra Gianluca Prestianni, otro foco de conflicto tuvo como protagonista a Nicolás Otamendi, quien protagonizó un gesto desafiante hacia Vinícius Júnior que no pasó inadvertido.
En medio de un clima tenso, antes de la ejecución de un tiro de esquina, el defensor argentino levantó su camiseta y exhibió el tatuaje con la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022. La escena, acompañada por una sonrisa irónica, fue interpretada como una provocación directa al delantero brasileño. Si bien no es la primera vez que un campeón del mundo hace alarde de la tercera estrella, el contexto del encuentro le dio un tono mucho más áspero al gesto.
Las repercusiones no tardaron en llegar y uno de los más duros fue Wesley Sneijder. El exmediocampista de Países Bajos, con pasado en el conjunto merengue, no disimuló su fastidio al analizar la situación en televisión: "Este Otamendi, ¿está bien de la cabeza? Su comportamiento fue muy infantil, y literalmente estaba perdiendo cuando lo hizo". Su crítica apuntó tanto a la actitud como al momento elegido para la provocación.
Fiel a su estilo punzante cuando se refiere a futbolistas argentinos, Sneijder fue aún más lejos y minimizó el protagonismo del zaguero en la conquista mundialista. “Si yo fuera Vini le diría: ‘Ese Mundial que estás alardeando lo ganó Messi, no tú, no tuviste nada que ver’. ¿Y hacérselo a un jugador del Madrid, con varias Champions League en su palmarés? ¿Va en serio?”. La declaración reavivó el debate sobre los límites del folclore futbolero en escenarios de alta tensión.
El episodio se dio en una noche marcada por la denuncia de Vinícius contra Prestianni por un presunto insulto racista. La UEFA ya abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido, ya que las imágenes no permiten determinar con claridad qué fue dicho en el intercambio. En ese contexto, el gesto de Otamendi terminó sumando más leña a un fuego que ya estaba encendido.
Por su parte, Prestianni publicó un descargo en redes sociales tras desactivar los comentarios: “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”. Mientras tanto, el cruce entre Otamendi y Vinícius continúa generando repercusiones y alimentando una polémica que excede lo estrictamente deportivo.
