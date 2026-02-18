El video viral de Mbappé estallando contra Gianluca Prestianni: "Eres un puto racista"
El delantero francés increpó al argentino en pleno partido y luego pidió sanciones ejemplares, en una noche cargada de tensión.
El partido entre Benfica y Real Madrid en el Estadio Da Luz por la Champions League 2025/26 quedó marcado por algo más que el resultado. La denuncia de Vinícius Júnior contra Gianluca Prestianni por un presunto acto racista desató una reacción inmediata de Kylian Mbappé, quien no dudó en confrontar al argentino en pleno campo de juego.
Las imágenes captadas por Movistar+ mostraron al atacante francés fuera de sí, increpando a Prestianni con un mensaje directo y sin filtros: "¡Eres un puto racista!". La frase fue repetida en varias ocasiones mientras el árbitro detenía el encuentro para interiorizarse sobre lo sucedido. El clima se volvió irrespirable y obligó a la intervención de integrantes de ambos cuerpos técnicos para evitar que el altercado escalara aún más.
La tensión no se limitó al césped. En zona mixta, Mbappé reforzó su postura y dejó en claro que, para él, el episodio no puede naturalizarse. "Tenemos que dar ejemplo para todos. Es la Champions, la competición que yo como niño soñaba. Son cosas que no podemos aceptar porque el mundo y los niños miramos. No hay que hablar en general. Es un problema a veces"
Y agregó: "Tengo amigos portugueses que siempre me tratan muy bien. Cuando hay una persona que se porta así tenemos que decirlo. La gente nos ha pitado. Mi opinión es que no han escuchado qué ha pasado. Es normal. No tengo nada contra la afición del Benfica, contra el club, que es el mejor de Portugal, el entrenador, que pienso que es uno de los mejores de la historia", expresó.
El francés fue incluso más allá al reclamar medidas concretas: "Hay que hacer algo. No podemos aceptar que hay un jugador jugando la Champions comportándose así. Mi opinión es que no merece jugar más la Champions. Hay que dejar a la UEFA que siempre intenta hacer cosas. Veremos, es un caso grave y esperemos que las cosas se hagan bien".
Además, reveló que el plantel evaluó retirarse del campo: "¿Has visto su cara? Yo no digo que soy perfecto, nunca lo diré, pero ese tipo de cosas no lo dejo pasar y pienso que hay que hacer algo. Pienso que es joven, ¿cómo este tipo de cosas pueden venir a tu cabeza?. Esto es un gran problema. Hemos pensado en salir del campo. Fue la decisión del equipo. Le he preguntado a Vini qué quería hacer. Lo que quieras hacer lo haremos como equipo. Nunca le dejaremos solo".
El resto del encuentro transcurrió bajo una atmósfera hostil. Cada intervención de Vinícius o Mbappé fue acompañada por silbidos desde las tribunas locales, y el brasileño incluso recibió objetos cuando se acercó al córner. La victoria madridista por la mínima quedó en segundo plano frente a un episodio que ahora deberá ser analizado por la UEFA y que podría derivar en sanciones severas.
