El video viral de Mbappé estallando contra Gianluca Prestianni: "Eres un puto racista"

prestianni vinicius

Además, reveló que el plantel evaluó retirarse del campo: "¿Has visto su cara? Yo no digo que soy perfecto, nunca lo diré, pero ese tipo de cosas no lo dejo pasar y pienso que hay que hacer algo. Pienso que es joven, ¿cómo este tipo de cosas pueden venir a tu cabeza?. Esto es un gran problema. Hemos pensado en salir del campo. Fue la decisión del equipo. Le he preguntado a Vini qué quería hacer. Lo que quieras hacer lo haremos como equipo. Nunca le dejaremos solo".

El resto del encuentro transcurrió bajo una atmósfera hostil. Cada intervención de Vinícius o Mbappé fue acompañada por silbidos desde las tribunas locales, y el brasileño incluso recibió objetos cuando se acercó al córner. La victoria madridista por la mínima quedó en segundo plano frente a un episodio que ahora deberá ser analizado por la UEFA y que podría derivar en sanciones severas.