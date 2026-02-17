Champions League: con golazo de Vinicius Jr. y muchas polémicas, Real Madrid venció 1-0 de visitante a Benfica
El conjunto español se impuso 1-0 en la ida en Portugal, en busca de un lugar en octavos de final. Hubo acusaciones de racismo y jugadas polémicas.
El Real Madrid, que tuvo a Franco Mastantuono en el banco de suplentes, se impuso 1-0 este martes de visitante ante el Benfica de Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, en el marco del partido de ida por los playoffs de la Champions League por un lugar en octavos de final.
En el Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz), Vinicius Jr marcó, con un golazo, el único tanto de la noche. Y también fue protagonista de varias polémicas.
Es que tras su gol, fue amonestado por festejo desmedido y antes de que se reanude el juego, denunció que Prestianni le dijo "mono". Hubo protocolo antirracista y chequeo del VAR, pero no se logró comprobar y tras varios minutos pudo continuar el partido.
Ya cerca del final, el portugués José Mourinho, DT del conjunto local, se fue expulsado por protestar lo que debía ser la segunda amarilla para Vinicius. El brasileño cortó con una falta desde atrás un avance rival al borde del área, pero el árbitro omitió la segunda amonestación.
Y ya en el final, el goleador madrileño se cruzó con Otamendi, capitán del equipo portugués, que lo chicaneó con sus tatuajes de la Copa del Mundo.
El Benfica de Mourinho llegaba a esta serie con el impulso anímico de haber sobrevivido a una definición agónica en la fase regular. Para este desafío, el conjunto portugués recuperó a Richard Ríos, pieza clave que se sumó a la columna vertebral liderada por la experiencia de Nicolás Otamendi y el desequilibrio juvenil de Gianluca Prestianni.
En la vereda opuesta, el Real Madrid atraviesa un clima de turbulencia institucional y deportiva. Tras la salida de Xabi Alonso y la asunción de Álvaro Arbeloa, el club lidia con el frente judicial de la Superliga y conflictos internos vinculados a Arda Güler.
Formaciones de Benfica vs. Real Madrid por los playoffs de la Champions League 2026
Benfica: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: José Mourinho.
Real Madrid: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Álvaro Arbeloa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario