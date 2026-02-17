Champions League: con golazo de Vinicius Jr. y muchas polémicas, Real Madrid venció 1-0 de visitante a Benfica

El Benfica de Mourinho llegaba a esta serie con el impulso anímico de haber sobrevivido a una definición agónica en la fase regular. Para este desafío, el conjunto portugués recuperó a Richard Ríos, pieza clave que se sumó a la columna vertebral liderada por la experiencia de Nicolás Otamendi y el desequilibrio juvenil de Gianluca Prestianni.

En la vereda opuesta, el Real Madrid atraviesa un clima de turbulencia institucional y deportiva. Tras la salida de Xabi Alonso y la asunción de Álvaro Arbeloa, el club lidia con el frente judicial de la Superliga y conflictos internos vinculados a Arda Güler.

Formaciones de Benfica vs. Real Madrid por los playoffs de la Champions League 2026

Benfica: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: José Mourinho.

Real Madrid: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Álvaro Arbeloa.