Gianluca Prestianni llegó al país para sumarse a la Selección y dejó un guiño sobre su futuro en Argentina
El atacante del Benfica pisó suelo argentino de cara a la fecha FIFA y reveló la charla íntima que tuvo con Nicolás Otamendi. Su admiración por River y sus planes a futuro.
Una nueva ventana internacional está en marcha y los futbolistas convocados por Lionel Scaloni comenzaron a desembarcar en el país. Entre las caras jóvenes que generan mayor expectativa en la Selección Argentina aparece Gianluca Prestianni. El delantero de 20 años atraviesa un presente brillante como titular y goleador en el Benfica de Portugal, aunque al pisar el predio de Ezeiza este martes sorprendió a todos con una revelación que involucra a su futuro deportivo.
A cuatro temporadas de lo que fue su debut profesional con la camiseta de Vélez cuando apenas tenía 16 años, el oriundo de Ciudadela confesó una conversación reciente con un excompañero del equipo luso que abrió la puerta a las especulaciones sobre un posible retorno al medio local en el largo plazo.
Convocatoria a la Selección, el pedido a Nicolás Otamendi y un guiño para River
"El otro día le hablé a Otamendi y le dije que me guarde una camiseta. Espero verlo pronto, me pone muy feliz que haya cumplido el sueño de jugar en River", reveló el atacante al ser consultado sobre su relación con el experimentado marcador central. Ambas figuras compartieron plantel en la institución de Lisboa y volverán a reencontrarse bajo el manto del seleccionado nacional. Además, el joven delantero reconoció su seguimiento al Millonario: “Cada vez que puedo lo miro”.
Pese a las repercusiones que provocaron sus dichos entre los fanáticos del conjunto de Núñez, Prestianni fue cauto y dejó en claro que su prioridad absoluta continúa en el Viejo Continente. “Hoy estoy feliz en Europa, soy muy chico y tengo que aprovechar. Más adelante uno no sabe lo que puede pasar”, aclaró sobre su momento profesional.
La citación de Otamendi también encierra una carga emotiva particular. A sus 38 años, el actual defensor de River volvió a vestir la camiseta celeste y blanca para formar parte de la despedida oficial de Lionel Messi ante el público argentino. En ese contexto de emociones cruzadas, la nueva joya del Benfica ya trabaja junto a la delegación enfocado en ganar minutos durante la serie de compromisos que se le vienen al equipo nacional.
Cuándo, dónde y contra quién juega la Selección argentina los 3 amistosos de la fecha FIFA
- 30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes
- 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental
- 6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental (será la despedida de Lionel Messi)
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