Gianluca Prestianni llegó al país para sumarse a la Selección y dejó un guiño sobre su futuro en Argentina

Una nueva ventana internacional está en marcha y los futbolistas convocados por Lionel Scaloni comenzaron a desembarcar en el país. Entre las caras jóvenes que generan mayor expectativa en la Selección Argentina aparece Gianluca Prestianni. El delantero de 20 años atraviesa un presente brillante como titular y goleador en el Benfica de Portugal, aunque al pisar el predio de Ezeiza este martes sorprendió a todos con una revelación que involucra a su futuro deportivo.