Selección Argentina: Lionel Scaloni inicia una nueva preparación con cuatro caras nuevas

La concentración permitirá a Scaloni trabajar con futbolistas que ya tienen experiencia en la Selección y, al mismo tiempo, evaluar nuevas alternativas para los próximos compromisos internacionales.

Enzo Fernández

Enzo Fernández estará pese a la suspensión

Dentro de la convocatoria también hay situaciones particulares. Enzo Fernández formará parte de los entrenamientos pese a que todavía debe cumplir una fecha de suspensión como consecuencia de la expulsión que sufrió durante la final del Mundial.

Thiago Almada atraviesa una situación diferente. El mediocampista continúa recuperándose de un desgarro y tampoco está en condiciones de cumplir todavía con la sanción pendiente. Además, Tobías Andrada llegará al seleccionado con una pequeña molestia muscular que sufrió durante el partido de River frente a Huracán.

Estas situaciones serán parte del trabajo inicial del cuerpo técnico, que deberá administrar las cargas y evaluar el estado físico de los jugadores antes de los amistosos.

Messi y otros tres referentes se sumarán para el último partido

No todos los futbolistas convocados estarán desde el comienzo de la concentración. Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi se incorporarán recién para el último amistoso de la serie, frente a Benín.

La presencia de Messi estará especialmente vinculada con el carácter de despedida que tendrá ese encuentro. Para Otamendi también será un partido particular, ya que no continuará formando parte del seleccionado después de esta etapa.

La decisión de sumar a estos jugadores exclusivamente para el cierre de la fecha FIFA permitirá que el grupo trabaje inicialmente con una conformación diferente y que los referentes se incorporen directamente para el compromiso más significativo de la serie.

¿Cuándo juega la Selección Argentina?

La actividad de la Albiceleste continuará durante los próximos días con entrenamientos en el predio de AFA. El lunes 29 de septiembre, Scaloni brindará una conferencia de prensa antes del inicio de los amistosos.

El primer partido será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Después llegará el segundo compromiso: Argentina enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el estadio Monumental.

La serie se cerrará el martes 6 de octubre contra Benín, también en Buenos Aires. Ese encuentro tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.