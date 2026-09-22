Tensión en Vélez: la dirigencia pagó los sueldos atrasados, pero evalúa sancionar al plantel
La comisión directiva saldó los haberes de agosto tras la protesta de los futbolistas antes de jugar con Tigre. Sin embargo, se analiza un castigo económico.
El clima en Liniers está lejos de calmarse. Luego de la llamativa protesta realizada por el plantel profesional en la previa del cruce ante Tigre, la dirigencia de Vélez Sarsfield pagó los salarios correspondientes al mes de agosto. Sin embargo, la tensión interna sigue en aumento: la directiva todavía debe abonar las primas y analiza la aplicación de multas económicas para varios futbolistas tras las medidas de fuerza adoptadas.
La historia promete sumar nuevos capítulos a corto plazo. Si bien el presidente del Fortín había emitido un mensaje conciliador tras la victoria ante el Matador insinuando que la situación estaba encaminada, el panorama cambió drásticamente con las horas. Los dirigentes sostienen que el atraso financiero se terminará de regularizar en el transcurso de esta semana, pero no ocultaron su malestar por el reclamo público y la decisión del equipo de no hablar con la transmisión oficial.
Conflicto en Vélez, pago de salarios atrasados y probables sanciones al plantel
En caso de oficializarse la sanción disciplinaria, el castigo se traducirá en un descuentómetro sobre las liquidaciones de haberes del mes de octubre. La medida busca sentar postura por parte del oficialismo, que interpreta la maniobra del plantel como una movida con un fuerte trasfondo político institucional de cara a las próximas elecciones en el club.
El desencadenante del conflicto ocurrió el pasado domingo en el Estadio José Amalfitani. Un grupo de referentes encabezado por Elías Gómez, Rodrigo Aliendro, Tomás Marchiori, Emanuel Mammana, Matías Pellegrini y Joaquín García decidió ingresar a la cancha en sus vehículos particulares y vestidos de civil como señal de protesta por los atrasos salariales en primas y premios.
Desde la conducción velezana apuntaron directamente contra la influencia del empresario Christian Bragarnik, vinculado a una lista opositora, ya que varios de los futbolistas que promovieron el reclamo son representados por su agencia. Aunque el conflicto no impactó en el rendimiento deportivo frente a Tigre, la posible multa amenaza con enrarecer aún más la convivencia entre los dirigentes y los jugadores durante el tramo decisivo de la temporada.
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