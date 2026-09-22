Tensión en Vélez: la dirigencia pagó los sueldos atrasados, pero evalúa sancionar al plantel

La historia promete sumar nuevos capítulos a corto plazo. Si bien el presidente del Fortín había emitido un mensaje conciliador tras la victoria ante el Matador insinuando que la situación estaba encaminada, el panorama cambió drásticamente con las horas. Los dirigentes sostienen que el atraso financiero se terminará de regularizar en el transcurso de esta semana, pero no ocultaron su malestar por el reclamo público y la decisión del equipo de no hablar con la transmisión oficial.