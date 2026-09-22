A qué hora venden las entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
La AFA reprogramó la venta de tickets para el histórico último partido de Lionel Messi. Conocé cuándo arranca, la plataforma oficial y todos los precios.
Tras un sorpresivo cambio en el cronograma oficial de la AFA, los fanáticos cuentan las horas para asegurar su lugar. La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una enorme expectativa y la organización confirmó el nuevo horario para conseguir los preciados tickets de este histórico evento.
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A qué hora salen las entradas para ver a Lionel Messi y cuánto cuestan
Si bien el expendio estaba originalmente pautado para la jornada del martes, la entidad madre del fútbol argentino decidió postergar el proceso. De esta manera, la venta para el choque del próximo 6 de octubre frente a Benín en el Estadio Monumental comenzará formalmente este jueves 24 de septiembre a partir de las 18:00 horas.
La comercialización de las localidades se llevará a cabo de forma exclusivamente digital a través de la plataforma web oficial Deportick. Las autoridades deportivas remarcaron que no habrá venta física en boleterías presenciales. A su vez, las personas con discapacidad deberán gestionar obligatoriamente su acreditación previa en el mismo sitio.
Respecto a la escala tarifaria establecida para el estadio de River Plate, los valores varían según el sector elegido:
- Popular: $90.000 ($29.000 para menores de 3 a 10 años).
- Plateas Altas Sívori y Centenario: $180.000.
- Plateas Medias Sívori y Centenario / Altas San Martín y Belgrano: $320.000.
- Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.
- Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.
Cabe destacar que los menores abonarán platea completa a partir de los 3 años de edad. A través del mismo portal de ventas, los hinchas también podrán adquirir las entradas para el amistoso previo frente a Burkina Faso (3 de octubre). Asimismo, continúan disponibles las ubicaciones para el cruce contra Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.
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