A qué hora venden las entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Popular: $90.000 ($29.000 para menores de 3 a 10 años).

$90.000 ($29.000 para menores de 3 a 10 años). Plateas Altas Sívori y Centenario: $180.000.

$180.000. Plateas Medias Sívori y Centenario / Altas San Martín y Belgrano: $320.000.

$320.000. Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

$450.000. Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

Cabe destacar que los menores abonarán platea completa a partir de los 3 años de edad. A través del mismo portal de ventas, los hinchas también podrán adquirir las entradas para el amistoso previo frente a Burkina Faso (3 de octubre). Asimismo, continúan disponibles las ubicaciones para el cruce contra Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.