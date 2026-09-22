Los Leones vencieron a Chile y se quedaron con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos
El seleccionado masculino de hockey sobre césped superó 3-1 al conjunto trasandino, mantuvo su invicto histórico en el certamen y sumó una nueva presea dorada.
El hockey sobre césped argentino volvió a demostrar su hegemonía continental. En el marco de la décima jornada de competencia de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el seleccionado masculino, Los Leones, derrotó por 3-1 a Chile en la gran final y se adjudicó la medalla de oro, confirmando su dominio absoluto en el certamen regional.
El equipo dirigido por Juan Manuel Vivaldi construyó el triunfo gracias a las apariciones en la red de Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini. De esta manera, el conjunto albiceleste cerró un torneo brillante con números contundentes: festejó en sus cinco presentaciones, anotó 41 goles y apenas recibió tres en contra a lo largo de toda la competencia.
Los Leones vencieron a Chile y se quedaron con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos
El resultado de la final ratificó el buen momento del equipo ante el mismo rival, al que ya había superado por 5-1 en la última fecha de la fase de grupos. Además, este título representa la quinta consagración histórica de Los Leones en los Juegos Suramericanos, habiendo alcanzado la cima del podio en cada una de las ediciones en las que dijo presente. En el encuentro por el tercer puesto, Uruguay se quedó con la medalla de bronce tras derrotar 3-2 por penales a Brasil, luego de haber igualado 1-1 en el tiempo reglamentario.
Las Leonas también buscan una medalla en los Juegos Suramericanos
Tras el logro alcanzado por el cuadro masculino, la atención de la delegación nacional se traslada de inmediato a la definición de la rama femenina. Las Leonas buscarán este miércoles replicar el éxito de sus pares cuando se midan, también frente a Chile, en el cruce decisivo por la presea dorada. El encuentro dará inicio a partir de las 15:45 y contará con la transmisión en vivo de TyC Sports.
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