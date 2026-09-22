Los Leones vencieron a Chile y se quedaron con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos

¡LOS LEONES, CAMPEONES SURAMERICANOS! La selección masculina de hockey se consagró campeona en Santa Fe 2026 tras superar a Chile por 3 a 1 en la final con goles de Tarazona, Ferreiro y Agostini. ¡FELICITACIONES! pic.twitter.com/p2MQMFOi3c — TyC Sports (@TyCSports) September 22, 2026

El resultado de la final ratificó el buen momento del equipo ante el mismo rival, al que ya había superado por 5-1 en la última fecha de la fase de grupos. Además, este título representa la quinta consagración histórica de Los Leones en los Juegos Suramericanos, habiendo alcanzado la cima del podio en cada una de las ediciones en las que dijo presente. En el encuentro por el tercer puesto, Uruguay se quedó con la medalla de bronce tras derrotar 3-2 por penales a Brasil, luego de haber igualado 1-1 en el tiempo reglamentario.