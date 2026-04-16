Gianni Infantino confirmó la participación de Irán en el Mundial 2026: "Vendrán, sin dudas"
Pese al conflicto bélico en Medio Oriente, el presidente de la FIFA ratificó que la selección iraní estará presente en la cita mundialista. "Representan a su pueblo", aseguró.
A poco menos de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, la incertidumbre sobre la participación de Irán parece haber llegado a su fin. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue tajante al confirmar que el seleccionado asiático formará parte del torneo, independientemente del complejo contexto bélico que atraviesa la región.
Durante un foro organizado por la cadena CNBC en Washington, el mandamás del fútbol mundial despejó las dudas que habían surgido tras el estallido del conflicto el pasado 28 de febrero. "Irán vendrá, sin duda. Los jugadores quieren jugar, representan a su pueblo", afirmó Infantino, reforzando la postura de que el fútbol debe funcionar como un puente y no como una barrera.
El dirigente reconoció que la situación es delicada, pero mantuvo su filosofía: "No vivimos en la Luna, vivimos en el planeta Tierra. Pero si nadie más cree en construir puentes y mantenerlos intactos, entonces somos nosotros quienes hacemos ese trabajo. El deporte debe estar fuera de la política", sentenció.
La ratificación llega tras una serie de idas y vueltas mediáticas. Cabe recordar que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había puesto en duda la seguridad de la delegación iraní en territorio norteamericano. Sin embargo, FIFA garantiza que se cumplirán todos los protocolos para que el 'Team Melli' dispute el torneo que comenzará el próximo 11 de junio.
En paralelo a estas definiciones, Infantino recibió una noticia clave para su futuro político. El Consejo de la CONMEBOL, reunido en Asunción, manifestó su apoyo unánime para una eventual reelección del dirigente suizo para el periodo 2027-2031. A través de un comunicado oficial, la entidad presidida por Alejandro Domínguez destacó los avances impulsados durante su gestión y el impacto positivo en el desarrollo del fútbol sudamericano, ratificando una alianza estratégica que parece inquebrantable de cara al próximo ciclo mundialista.
Datos clave del Mundial 2026:
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Inicio: 11 de junio.
Final: 19 de julio.
Sedes: Estados Unidos, México y Canadá.
Formato: Primera edición con 48 selecciones.
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