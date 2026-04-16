Gianni Infantino confirmó la participación de Irán en el Mundial 2026: "Vendrán, sin dudas"

En paralelo a estas definiciones, Infantino recibió una noticia clave para su futuro político. El Consejo de la CONMEBOL, reunido en Asunción, manifestó su apoyo unánime para una eventual reelección del dirigente suizo para el periodo 2027-2031. A través de un comunicado oficial, la entidad presidida por Alejandro Domínguez destacó los avances impulsados durante su gestión y el impacto positivo en el desarrollo del fútbol sudamericano, ratificando una alianza estratégica que parece inquebrantable de cara al próximo ciclo mundialista.