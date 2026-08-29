Gimnasia dio el golpe en Arroyito y escala en el Clausura: Rosario Central, silbado antes del clásico
El Lobo venció a Rosario Central por 2-1 con goles de Nacho Fernández y Miramón. El Canalla sufrió un gol anulado a Marco Ruben.
En el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura, Gimnasia y Esgrima La Plata consiguió un triunfo por 2-1 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El conjunto platense se llevó tres puntos que le permiten escalar posiciones, mientras que el local se retiró bajo una silbatina de sus hinchas a días del clásico frente a Newell's.
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Los goles de la victoria del Lobo en el Torneo Clausura
El equipo visitante supo golpear en los momentos justos del complemento para quedarse con el triunfo:
- A los 13 minutos de la segunda etapa, Ignacio "Nacho" Fernández concretó una buena jugada para poner el 1-0 a favor de Gimnasia.
- El Canalla reaccionó y logró igualar transitoriamente a los 40 minutos gracias a una acción individual de Jaminton Campaz.
- Sin embargo, la alegría local duró poco, ya que apenas dos minutos después (42' ST), Ignacio Miramón anotó el 2-1 definitivo para el Tripero.
La polémica del VAR y la silbatina para Rosario Central
El primer tiempo estuvo marcado por una jugada crucial que ahogó el grito de los hinchas rosarinos. Sobre los 32 minutos, Marco Ruben había convertido tras una asistencia de Ángel Di María, pero el árbitro Darío Herrera, a instancias del VAR, anuló el tanto por posición adelantada del experimentado delantero.
Esta situación, sumada a la posterior derrota, generó un clima de gran tensión en Arroyito. El equipo dirigido por Jorge Almirón, que se ubica en la quinta posición de la Zona B con 11 puntos, se despidió bajo una fuerte silbatina de sus simpatizantes, quienes exigieron una mejora de cara al inminente clásico rosarino ante Newell's Old Boys. Por su parte, Gimnasia escaló a la tercera plaza del grupo tras alcanzar las 12 unidades.
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