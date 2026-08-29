Gimnasia dio el golpe en Arroyito y escala en el Clausura: Rosario Central, silbado antes del clásico

Esta situación, sumada a la posterior derrota, generó un clima de gran tensión en Arroyito. El equipo dirigido por Jorge Almirón, que se ubica en la quinta posición de la Zona B con 11 puntos, se despidió bajo una fuerte silbatina de sus simpatizantes, quienes exigieron una mejora de cara al inminente clásico rosarino ante Newell's Old Boys. Por su parte, Gimnasia escaló a la tercera plaza del grupo tras alcanzar las 12 unidades.