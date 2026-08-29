Vélez: explosiva conferencia de Guillermo Barros Schelotto tras el empate
Guillermo Barros Schelotto explotó contra el arbitraje luego del polémico empate de Vélez ante Deportivo Riestra. El entrenador abandonó la conferencia.
El entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, protagonizó una explosiva conferencia de prensa tras el polémico empate de su equipo frente a Deportivo Riestra. Indignado por los fallos arbitrales que privaron al Fortín de alcanzar la cima en la tabla anual, el director técnico criticó duramente a los jueces y se retiró abruptamente.
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El duro reclamo de Barros Schelotto por el arbitraje contra Vélez
Durante el encuentro disputado en el campo de juego del Bajo Flores, al equipo de Liniers le anularon un gol de forma muy polémica sobre el final del partido. Tras una revisión a instancias de Diego Ceballos en el VAR, el árbitro principal Nazareno Arasa decidió invalidar el tanto de Manuel Lanzini que significaba el 2-1 definitivo a los 41 minutos del segundo tiempo. La terna arbitral cobró una supuesta infracción previa de Dilan Godoy sobre Cristian Paz que dejó muchísimas dudas.
"Lo único que voy a decir del árbitro es que tanto Arasa como Ceballos en el VAR tienen la responsabilidad de que Vélez no esté puntero", disparó el Mellizo visiblemente ofuscado en la rueda de prensa. "Me da tristeza que se haya resuelto así el partido y que no se haya resuelto en la cancha. Es un día triste", agregó el director técnico, quien no dudó en exigir que ambos colegiados no vuelvan a dirigir a su institución, ni en el campo ni en la cabina de video.
Expulsión, nuevo refuerzo y la interrupción de la rueda de prensa
El entrenador fortinero ya venía masticando bronca tras haber sido expulsado durante el desarrollo del juego por protestar una posición adelantada en el gol que había puesto en ventaja parcial a Riestra, anotado por Tomás González. Según aclaró posteriormente ante los micrófonos, la tarjeta roja fue producto de un insulto al aire que el juez interpretó como un agravio directo hacia su persona.
Antes de abandonar intempestivamente la sala de prensa, al ser consultado por una modificación en el arco que finalmente no ejecutó, Barros Schelotto insistió en que su equipo hizo todos los méritos deportivos para quedarse con la victoria.
Además, el DT alcanzó a confirmar que el delantero Ronaldo Martínez, proveniente de Talleres de Córdoba, se encuentra ultimando detalles burocráticos y realizando la pertinente revisión médica para sumarse al plantel en las próximas horas. El próximo gran desafío de los de Liniers será el miércoles 2 de septiembre, cuando viajen a Córdoba para afrontar los octavos de final de la Copa Argentina frente a Boca Juniors.
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