Vélez: explosiva conferencia de Guillermo Barros Schelotto tras el empate

Antes de abandonar intempestivamente la sala de prensa, al ser consultado por una modificación en el arco que finalmente no ejecutó, Barros Schelotto insistió en que su equipo hizo todos los méritos deportivos para quedarse con la victoria.

Además, el DT alcanzó a confirmar que el delantero Ronaldo Martínez, proveniente de Talleres de Córdoba, se encuentra ultimando detalles burocráticos y realizando la pertinente revisión médica para sumarse al plantel en las próximas horas. El próximo gran desafío de los de Liniers será el miércoles 2 de septiembre, cuando viajen a Córdoba para afrontar los octavos de final de la Copa Argentina frente a Boca Juniors.