Gimnasia recordó al Indio Solari y revivió su histórica conexión con La Plata: la historia detrás

El homenaje publicado por el club también incluyó imágenes históricas vinculadas a una presentación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el Polideportivo Víctor Nethol. El concierto se realizó en 1989, en una etapa clave para la banda, pocos meses antes de la salida oficial del álbum "Bang! Bang! Estás liquidado".

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Para muchos seguidores, aquellos recitales forman parte de una época irrepetible del rock argentino y de la identidad cultural de La Plata. Las fotografías difundidas muestran sectores de la sede social que por aquellos años tenían funciones muy diferentes a las actuales. Algunos espacios eran utilizados por deportistas de la institución y también servían como camarines para los grupos musicales que se presentaban en el tradicional escenario de calle 4.

Esas imágenes permitieron reconstruir una parte de la historia compartida entre el club y una de las bandas más influyentes del país. La publicación de Gimnasia se sumó a una larga lista de homenajes que surgieron tras conocerse el fallecimiento del músico. En este caso, además de despedir a una figura fundamental de la cultura nacional, el mensaje sirvió para recordar una relación construida durante décadas entre el Indio Solari, la ciudad de La Plata y una institución que siempre ocupó un lugar especial dentro de ese universo.