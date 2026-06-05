Gimnasia recordó al Indio Solari y revivió su histórica conexión con La Plata: la historia detrás
El club platense compartió un homenaje en sus redes sociales y rescató distintos momentos que reflejaron la relación especial que mantuvo con la institución y con la ciudad durante décadas.
La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari generó una enorme repercusión en distintos ámbitos de la cultura argentina y también tuvo un fuerte impacto en la ciudad de La Plata. Entre las instituciones que decidieron rendirle homenaje apareció Gimnasia y Esgrima La Plata, que utilizó sus redes sociales para recordar algunos de los episodios que construyeron el vínculo entre el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y el club tripero.
Aunque el músico nunca ocultó su simpatía por Boca, a lo largo de los años desarrolló una relación cercana con el Lobo y con buena parte de la cultura popular ligada a La Plata. Esa conexión quedó reflejada en distintos gestos, recitales y referencias que terminaron formando parte de la memoria colectiva tanto de los seguidores de la banda como de los hinchas del Lobo.
Uno de los recuerdos más emblemáticos rescatados por la institución tiene su origen en un recital realizado en 1988 en el local Garage. Durante aquel show, Solari sorprendió al público al modificar una de las estrofas de “Vencedores Vencidos”. En lugar de cantar la frase original, eligió una adaptación especialmente vinculada al club platense: “Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la hinchada del Lobo”.
Con el paso de los años, aquella improvisación terminó convirtiéndose en una de las referencias más recordadas de la relación entre el artista y la institución platense. El gesto fue interpretado como una muestra de afecto hacia la institución y hacia una ciudad que ocupó un lugar muy importante dentro de la historia de Los Redondos.
El homenaje publicado por el club también incluyó imágenes históricas vinculadas a una presentación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el Polideportivo Víctor Nethol. El concierto se realizó en 1989, en una etapa clave para la banda, pocos meses antes de la salida oficial del álbum "Bang! Bang! Estás liquidado".
Para muchos seguidores, aquellos recitales forman parte de una época irrepetible del rock argentino y de la identidad cultural de La Plata. Las fotografías difundidas muestran sectores de la sede social que por aquellos años tenían funciones muy diferentes a las actuales. Algunos espacios eran utilizados por deportistas de la institución y también servían como camarines para los grupos musicales que se presentaban en el tradicional escenario de calle 4.
Esas imágenes permitieron reconstruir una parte de la historia compartida entre el club y una de las bandas más influyentes del país. La publicación de Gimnasia se sumó a una larga lista de homenajes que surgieron tras conocerse el fallecimiento del músico. En este caso, además de despedir a una figura fundamental de la cultura nacional, el mensaje sirvió para recordar una relación construida durante décadas entre el Indio Solari, la ciudad de La Plata y una institución que siempre ocupó un lugar especial dentro de ese universo.
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