La foto de Maradona autografiada por Indio Solari que emocionó al mundo Gimnasia

En declaraciones a la revista Rolling Stone, en el marco de una entrevista de 1999, Diego confesaba: "Yo hablé con el Indio Solari una vez. No escuchaba mucho a Los Redondos, pero el bardo argentino me hizo acercar a ellos, a lo que dicen".

"Me parece que si nosotros queremos una realidad argentina distinta, los que entran son Los Redondos. Y no entran los que nos mienten todos los días", señalaba entonces, afirmando que se sentía identificado con el mensaje ricotero.

“¡Yo entro ahí! ¡Bien argentino! Yo prefiero a Los Redondos y no escuchar un debate entre políticos, en la televisión, donde está todo arreglado, ¡Y-SE-NO-TA!", enfatizaba Maradona en los meses previos al estallido político, económico y social que sacudió a la Argentina y a los argentinos.