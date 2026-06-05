La foto de Maradona autografiada por Indio Solari que emocionó al mundo Gimnasia
Fue en 2020 que el músico le hizo llegar un emotivo regalo a quien por ese entonces era técnico del Lobo platense.
La fotógrafa Eva Pardo fue quien eternizó a Diego Armando Maradona, por entonces director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, junto a una imagen que en aquel momento revolucionó al mundo tripero.
Fue hacia enero de 2020 que un Diego sonriente tenía entre sus manos una gran fotografía de sí mismo que le había hecho llegar el Indio Solari, confeso hincha del Lobo platense, con una sentida dedicatoria.
“Te agradezco todo lo que nos diste no solo en el fútbol. Gracias entonces. Indio", decía esa imagen sostenida por el más grande jugador de fútbol de la historia y que Eva, hincha de Gimnasia y trabajadora de esa institución, nos legaba a los argentinos y a la eternidad y que hoy, a raíz del falimiento del músico, vuelven a recorrer las redes sociales.
El regalo del fundador y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota era un gesto de respeto y admiración y al mismo una retribución: muchos años antes, Maradona había expresado públicamente su admiración por la banda que ya forma parte de la historia cultural de los argentinos.
En declaraciones a la revista Rolling Stone, en el marco de una entrevista de 1999, Diego confesaba: "Yo hablé con el Indio Solari una vez. No escuchaba mucho a Los Redondos, pero el bardo argentino me hizo acercar a ellos, a lo que dicen".
"Me parece que si nosotros queremos una realidad argentina distinta, los que entran son Los Redondos. Y no entran los que nos mienten todos los días", señalaba entonces, afirmando que se sentía identificado con el mensaje ricotero.
“¡Yo entro ahí! ¡Bien argentino! Yo prefiero a Los Redondos y no escuchar un debate entre políticos, en la televisión, donde está todo arreglado, ¡Y-SE-NO-TA!", enfatizaba Maradona en los meses previos al estallido político, económico y social que sacudió a la Argentina y a los argentinos.
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