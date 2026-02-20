Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El equipo mendocino y el platense se enfrentan en el Legrotaglie con la obligación de sumar para no perder terreno en la pelea por los playoffs.
En el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie se vivirá un cruce particular por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026: Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 22_15. Ambos comparten apodo y también una campaña irregular que los obliga a buscar una victoria para acomodarse en la tabla y no resignar terreno en la lucha por ingresar a los octavos de final.
El conjunto mendocino viene de caer 2-1 frente a Talleres en Córdoba en un partido donde mostró pasajes interesantes, pero terminó cediendo ante la eficacia de Valentín Dávila, autor de los dos goles rivales. Hasta el momento, los dirigidos por Ariel Broggi suman dos triunfos —ambos por 1-0, ante Instituto y Central Córdoba— y tres derrotas. La irregularidad ha sido una constante, por lo que el duelo ante su homónimo aparece como una oportunidad para afirmarse ante su público.
El Lobo platense, en tanto, llega tras igualar sin goles ante Estudiantes en una nueva edición del clásico de La Plata. Ese empate le permitió cortar una racha adversa, aunque todavía arrastra la frustración de la eliminación en semifinales del último Clausura. Con siete puntos acumulados, todos conseguidos en el Bosque, el desafío inmediato pasa por mejorar su rendimiento fuera de casa.
Hasta ahora, Gimnasia no logró sumar como visitante: perdió 2-0 ante River y repitió el mismo resultado frente a Barracas Central. Esa deuda será un aspecto central a corregir si pretende consolidarse como candidato a meterse entre los mejores de la zona. El choque en Mendoza representa una prueba de carácter en un escenario siempre complejo.
Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia (LP): probables formaciones
- Gimnasia (M): César Rigamonti; Juan José Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Luciano Paredes, Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Valentino Simoni y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.
- Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Ignacio Miramón; Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia (LP): otros datos
- Hora: 22:15.
- Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- TV: TNT Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario