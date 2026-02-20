Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto mendocino viene de caer 2-1 frente a Talleres en Córdoba en un partido donde mostró pasajes interesantes, pero terminó cediendo ante la eficacia de Valentín Dávila, autor de los dos goles rivales. Hasta el momento, los dirigidos por Ariel Broggi suman dos triunfos —ambos por 1-0, ante Instituto y Central Córdoba— y tres derrotas. La irregularidad ha sido una constante, por lo que el duelo ante su homónimo aparece como una oportunidad para afirmarse ante su público.