Hallaron muerto en su celda a Alejandro Ruffo, preso por matar a su hijo Joaquín para atacar a su ex

En redes sociales, el hombre solía mostrarse como un padre afectuoso, especialmente en fotos junto a su hijo en la cancha de Club Atlético Los Andes, del que ambos eran hinchas. “Los tres mosqueteros... Todos para uno y uno para todos”, había escrito Natalia meses antes en una publicación familiar. Semanas atrás, el propio Ruffo había compartido imágenes abrazando al niño, sonrientes.

Sin embargo, algunos vecinos lo describían como una persona hermética y obsesiva. Señalaron que solía mostrarse reservado y extremadamente cuidadoso con la limpieza de su casa. “Siempre barría las hojas del frente de su casa. Participaba en el grupo de WhatsApp del barrio. Pero era raro”, contó una mujer de la zona.

Otros recordaron discusiones frecuentes dentro de la vivienda, mientras que varios manifestaron su incredulidad ante el crimen. “No puedo creer que haya matado a su propio hijo”, expresaron.

De acuerdo a fuentes de la investigación, Ruffo atravesaba problemas psiquiátricos que habrían influido en su comportamiento en los meses previos a la tragedia.