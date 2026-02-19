Hallaron muerto en su celda a Alejandro Ruffo, preso por matar a su hijo Joaquín para atacar a su ex
Cumplía condena en la unidad penitenciaria de Melchor Romero por el asesinato de su hijo de 8 años. Fue encontrado inconsciente en su celda y falleció pese a las maniobras de reanimación.
Alejandro Ruffo, el hombre que había sido detenido por el asesinato de su hijo Joaquín Ruffo, de 8 años, en Lomas de Zamora, fue encontrado muerto en la Unidad Penitenciaria N° 34 de Melchor Romero.
El hallazgo ocurrió durante una recorrida de rutina del Servicio Penitenciario en el pabellón 4, luego de que otros internos alertaran a los guardias. “El detenido habría utilizado una sábana dentro de la celda 85 para atentar contra su vida”, detallaron fuentes del caso.
Alejandro Javier Ruffo tenía 52 años y era un vecino conocido en su barrio de Lomas de Zamora. Se desempeñaba como preceptor en un colegio trilingüe de Banfield perteneciente a su familia, también había trabajado en la Municipalidad y mantenía vínculos políticos por un parentesco con un ex candidato a intendente. En la comunidad lo consideraban una persona participativa y activa.
Minutos antes del crimen, le envió a su pareja, Natalia Ciak, un mensaje que anticipaba la tragedia: “Hoy te vas, pero te vas sin nada”. La mujer, que planeaba mudarse ese mismo día tras reiteradas discusiones, intentó comunicarse sin éxito y pidió ayuda a una vecina. Al llegar con la policía, se encontró con una escena devastadora.
En la planta baja de la vivienda, Ruffo estaba gravemente herido tras haberse apuñalado en el abdomen. En una habitación del primer piso, los efectivos encontraron el cuerpo del niño, que había sido asfixiado con una almohada.
En redes sociales, el hombre solía mostrarse como un padre afectuoso, especialmente en fotos junto a su hijo en la cancha de Club Atlético Los Andes, del que ambos eran hinchas. “Los tres mosqueteros... Todos para uno y uno para todos”, había escrito Natalia meses antes en una publicación familiar. Semanas atrás, el propio Ruffo había compartido imágenes abrazando al niño, sonrientes.
Sin embargo, algunos vecinos lo describían como una persona hermética y obsesiva. Señalaron que solía mostrarse reservado y extremadamente cuidadoso con la limpieza de su casa. “Siempre barría las hojas del frente de su casa. Participaba en el grupo de WhatsApp del barrio. Pero era raro”, contó una mujer de la zona.
Otros recordaron discusiones frecuentes dentro de la vivienda, mientras que varios manifestaron su incredulidad ante el crimen. “No puedo creer que haya matado a su propio hijo”, expresaron.
De acuerdo a fuentes de la investigación, Ruffo atravesaba problemas psiquiátricos que habrían influido en su comportamiento en los meses previos a la tragedia.
