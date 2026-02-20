El video con el momento exacto del choque que involucró a 7 vehículos en Quilmes

Tres personas —dos adultos y un menor— debieron ser hospitalizadas. Se trata del padre e hijo del Gol, y del conductor de la Ford EcoSport. Hasta el momento no se difundió el estado de salud de los heridos.

Los autos quedaron completamente destruidos y la circulación fue cortada en su totalidad sobre la avenida, que es de doble mano.

La pareja del conductor de un Astra involucrado en el accidente, en diálogo con Todo Noticias (TN), relató: “La EcoSport supuestamente cruzó en rojo del otro lado y los chocó a ellos, que estaban en el semáforo. Mi marido iba a trabajar, trabaja en Capital. Se cortó el brazo con el vidrio".

Trabajaron en el lugar efectivos policiales y bomberos voluntarios, mientras se intentan determinar las causas del accidente. La circulación en esa esquina fue cortada en su totalidad mientras se realizaron las tareas correspondientes.

Según informaron las autoridades, la camioneta Ford EcoSport tiene 42 infracciones en la ciudad.