El video con el momento exacto del choque que involucró a 7 vehículos en Quilmes
Cámaras de seguridad registraron cómo fue el incidente múltiple al sur del conurbano bonaerense.
Un impresionante choque múltiple ocurrió en las primeras horas de este viernes en la localidad bonaerense de Quilmes, zona sur del conurbano, en donde colisionaron siete vehículos. Por el impacto, una camioneta terminó encima de otros dos autos.
El accidente se produjo pasadas las 5 de la mañana en la intersección de las calles Calchaquí y Lamadrid, en Quilmes Oeste. Las cámaras de seguridad municipales de la zona registraron con claridad el momento del incidente. En las imágenes se observa cómo una camioneta Ford EcoSport circulaba a gran velocidad por la avenida Calchaquí, en dirección a La Plata y con el semáforo en rojo.
El impacto se produjo en la intersección con Lamadrid, donde el vehículo embistió en primera instancia a un Gol que cruzaba con luz verde. Como consecuencia de la violencia de ese primer choque, se desencadenó una colisión en cadena que involucró al resto de los autos que aguardaban el cambio de semáforo sobre Calchaquí, pero en sentido hacia Buenos Aires.
Tres personas —dos adultos y un menor— debieron ser hospitalizadas. Se trata del padre e hijo del Gol, y del conductor de la Ford EcoSport. Hasta el momento no se difundió el estado de salud de los heridos.
Los autos quedaron completamente destruidos y la circulación fue cortada en su totalidad sobre la avenida, que es de doble mano.
La pareja del conductor de un Astra involucrado en el accidente, en diálogo con Todo Noticias (TN), relató: “La EcoSport supuestamente cruzó en rojo del otro lado y los chocó a ellos, que estaban en el semáforo. Mi marido iba a trabajar, trabaja en Capital. Se cortó el brazo con el vidrio".
Trabajaron en el lugar efectivos policiales y bomberos voluntarios, mientras se intentan determinar las causas del accidente. La circulación en esa esquina fue cortada en su totalidad mientras se realizaron las tareas correspondientes.
Según informaron las autoridades, la camioneta Ford EcoSport tiene 42 infracciones en la ciudad.
