Impresionante choque múltiple involucró a 7 vehículos en Quilmes

Tres personas —dos adultos y un menor— debieron ser hospitalizadas. Los autos quedaron completamente destruidos y la circulación fue cortada en su totalidad sobre la avenida, que es de doble mano. Trabajaron en el lugar efectivos policiales y bomberos voluntarios, mientras se intentan determinar las causas del accidente.

Un motociclista murió en un triple choque con un camión de gaseosas y un auto

Un motociclista de la localidad bonaerense de Berisso murió luego de protagonizar un grave triple accidente de tránsito, en el que también se vieron involucrados un auto y un camión. La víctima tenía 41 años y había sido internada en un delicado estado de salud en el Hospital Mario Larraín, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo y falleció horas después de su ingreso.

El dramático hecho tuvo lugar el jueves a las 12.30 en la transitada avenida Génova, entre 159 y 160; donde un camión Mercedez Benz perteneciente a una distribuidora de gaseosas embistió al motociclista que circulaba en una Honda CG 150 y a un Renault Fluence de color gris.

En medio de la conmoción, los testigos dieron aviso a las autoridades y un patrullero y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron a la escena.

Fuentes policiales indicaron que la víctima fue hallada inconsciente, aunque con signos vitales, y trasladad de urgencia al citado centro de salud. En ese marco, la familia inició una campaña para reunir donantes de sangre en el Centro Regional de Hemoterapia de La Plata, pero tristemente el hombre no resistió y finalmente falleció en las últimas horas.