La imagen de Weigandt que desató debate en redes antes de volver a ser titular en Boca

Bajo el usuario @Wilmarr5742, el lateral derecho compartió el 16 de enero una serie de imágenes cotidianas. Sin embargo, en las últimas horas una en particular comenzó a circular con fuerza. En la foto se lo observa dentro de un automóvil, con anteojos de sol y la luz impactando directamente sobre su cara. Fue allí donde varios usuarios señalaron un posible retoque en sus labios.