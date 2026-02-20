La imagen de Weigandt que desató debate en redes antes de volver a ser titular en Boca
El lateral de Xeneize publicó una foto que se volvió viral por un supuesto retoque estético y quedó en el centro de la conversación digital en la previa del duelo ante Racing.
En Argentina, la exposición mediática de los futbolistas suele ir más allá de lo estrictamente deportivo. Esta vez, el protagonista fue Marcelo Weigandt, defensor de Boca, quien publicó una imagen en su cuenta de TikTok que rápidamente se viralizó en X. Lo que parecía un clásico “dump” de fotos terminó generando un intenso debate por un supuesto cambio estético en su rostro.
Bajo el usuario @Wilmarr5742, el lateral derecho compartió el 16 de enero una serie de imágenes cotidianas. Sin embargo, en las últimas horas una en particular comenzó a circular con fuerza. En la foto se lo observa dentro de un automóvil, con anteojos de sol y la luz impactando directamente sobre su cara. Fue allí donde varios usuarios señalaron un posible retoque en sus labios.
La repercusión escaló cuando desde la cuenta El Canciller publicaron: "El "Chelo" Weigandt se hizo un tratamiento facial, se puso bótox y se agregó ácido hialurónico en sus labios: hoy volvería a la titularidad en Boca después de 2 años". El mensaje multiplicó los comentarios y posicionó al jugador entre las principales tendencias.
Mientras algunos usuarios ironizaron sobre la situación, otros defendieron el derecho del futbolista a realizar cambios en su imagen personal sin que eso se convierta en tema de discusión pública. Más allá del ruido mediático, la expareja de la cantante Ángela Leiva atraviesa un momento clave en lo deportivo.
¿Weigandt vuelve a la titularidad en Boca frente a Racing?
Tras su paso por Inter Miami, donde compartió plantel con Lionel Messi, regresó a Boca y durante varias semanas entrenó apartado del grupo principal ante la posibilidad de no ser tenido en cuenta. Sin embargo, el escenario cambió. Con la salida de Luis Advíncula, el bajo rendimiento de Juan Barinaga y la falta de consideración de Lucas Blondel, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda decidió reincorporarlo al plantel profesional.
Todo indica que volverá a integrar el once inicial frente a Racing Club en La Bombonera por el Torneo Apertura. Así, en la antesala de un partido exigente, el "Chelo" quedó en el centro de la escena por un motivo inesperado. Entre rumores estéticos y expectativas deportivas, el lateral buscará que la conversación vuelva a enfocarse en su rendimiento dentro del campo.
