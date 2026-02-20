El gesto en redes sociales de Adam Bareiro antes de concretar su llegada a Boca

Adam Bareiro marcó distancia con River antes de firmar en Boca

Al revisar el perfil del futbolista, se observa que el recorrido fotográfico salta de su etapa en San Lorenzo a su experiencia en Al-Rayyan de Qatar, con una breve recapitulación de su 2025 en el medio. En ese carrusel, el propio Bareiro hace referencia a procesos y transformaciones personales, aunque dejó apenas algunas imágenes aisladas como testimonio de su paso por el club de la Banda.