El gesto en redes sociales de Adam Bareiro antes de concretar su llegada a Boca
El delantero paraguayo ya está en el país para sellar su vínculo con el Xeneize y sorprendió al eliminar de sus redes sociales todo rastro de su paso por el Millonario.
La llegada de Adam Bareiro a Boca no solo generó repercusión por su pasado reciente, sino también por un gesto que no pasó inadvertido en el mundo digital. A pocas horas de realizarse la revisión médica y convertirse oficialmente en refuerzo del Xeneize, el atacante paraguayo decidió borrar de su cuenta de Instagram todas las publicaciones vinculadas a su etapa en River.
El movimiento fue interpretado por muchos hinchas como una señal clara de cambio de etapa. La operación se cerró tras extensas tratativas con Fortaleza, club en el que Bareiro jugó durante los últimos meses. El Xeneize desembolsó tres millones de dólares para quedarse con el delantero, quien se transformó en el tercer refuerzo del mercado.
Si bien el conjunto de Núñez aún conservaba el 50% de su ficha, no tuvo participación directa en la negociación por no poseer los derechos formativos. De todos modos, percibirá 1,5 millones de dólares por la transferencia.
Adam Bareiro marcó distancia con River antes de firmar en Boca
Al revisar el perfil del futbolista, se observa que el recorrido fotográfico salta de su etapa en San Lorenzo a su experiencia en Al-Rayyan de Qatar, con una breve recapitulación de su 2025 en el medio. En ese carrusel, el propio Bareiro hace referencia a procesos y transformaciones personales, aunque dejó apenas algunas imágenes aisladas como testimonio de su paso por el club de la Banda.
El resto del contenido vinculado a River desapareció por completo. Su estadía en el fútbol brasileño fue corta pero intensa. En ocho meses disputó 31 partidos y convirtió once goles, aunque no pudo evitar el descenso de Fortaleza del Brasileirao a la Serie B. En la actual temporada había marcado cuatro tantos en ocho presentaciones, consolidándose como el centrodelantero titular del Leão do Pici y una pieza relevante en el esquema ofensivo.
Ahora, el desafío será adaptarse rápidamente al mundo Boca, un contexto siempre exigente. El gesto en redes sociales, lejos de ser un detalle menor, alimentó el debate entre hinchas y analistas. Mientras tanto, el paraguayo se enfoca en completar los estudios médicos y ponerse a disposición del cuerpo técnico para comenzar una nueva etapa en su carrera, esta vez con la camiseta azul y oro.
