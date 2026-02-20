Uno por uno, qué diputados votaron a favor de la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno
Con el apoyo de bloques aliados y legisladores provinciales del peronismo, que no solo acompañaron la votación sino que también facilitaron el inicio de la sesión, el oficialismo logró sacar adelante su polémica reforma laboral.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada de este viernes la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei con 135 votos afirmativos, 115 negativos y sin ninguna abstención en una sesión atravesada por tensiones y negociaciones de último momento. El proyecto ahora deberá volver al Senado para revisar los cambios introducidos durante el debate en la Cámara baja.
El oficialismo de La Libertad Avanza consiguió avanzar gracias al respaldo de bloques aliados y legisladores provinciales del peronismo que no solo acompañaron la votación sino que también facilitaron el inicio de la sesión. Ese apoyo fue determinante para que el tratamiento pudiera concretarse, en un contexto donde la oposición intentaba trabar el debate parlamentario.
Reforma laboral: quiénes votaron a favor del proyecto
Estos son los diputados que votaron a favor de la Reforma Laboral:
- Agüero, Guillermo César (UCR - Chaco).
- Ajmechet, Sabrina (La Libertad Avanza - CABA).
- Almena, Carlos Alberto (La Libertad Avanza - San Luis).
- Almirón, Lisandro (La Libertad Avanza - Corrientes).
- Andreussi, Bárbara (La Libertad Avanza - Jujuy).
- Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Arabia, Damián (La Libertad Avanza - CABA).
- Ardohain, Martín (PRO - La Pampa).
- Arrúa, Alberto (Innovación Federal - Misiones).
- Avico, Belén (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Banfi, Karina (Adelante Buenos Aires - Buenos Aires).
- Basualdo, Atilio (La Libertad Avanza - Formosa).
- Basualdo, Carolina (Provincias Unidas - Córdoba).
- Becerra, Mónica (La Libertad Avanza - San Luis).
- Benedit, Beltrán (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
- Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Bianchetti, Emmanuel (PRO - Misiones).
- Biella, Bernardo (Innovación Federal - Salta).
- Bonacci, Rocío (La Libertad Avanza - Santa Fe).
- Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza - Santa Fe).
- Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Brizuela, Adrián (La Libertad Avanza - Catamarca).
- Bruno, Eliana (La Libertad Avanza - Salta).
- Campero, Mariano (La Libertad Avanza - Tucumán).
- Capozzi, Sergio Eduardo (Provincias Unidas - Río Negro).
- Carrancio, Alejandro (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Castelnuovo, Giselle (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Chiconi, Abel (La Libertad Avanza - San Juan).
- Cipolini, Gerardo (UCR - Chaco).
- Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza - Mendoza).
- De Andreis, Fernando (PRO - CABA).
- De Sensi, María Florencia (PRO - Buenos Aires).
- Diez, Romina (La Libertad Avanza - Santa Fe).
- Emma, Nicolás (La Libertad Avanza - CABA).
- Falcone, Eduardo (MID - Buenos Aires).
- Fargosi, Alejandro (La Libertad Avanza - CABA).
- Fernández, Elia Marina (Independencia - Tucumán).
- Fernández Molero, Daiana (PRO - CABA).
- Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza - CABA).
- Figliuolo, Sergio (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Finocchiaro, Alejandro (PRO - Buenos Aires).
- Flores, María Gabriela (La Libertad Avanza - Salta).
- Fregonese, Alicia (PRO - Entre Ríos).
- Frías, Maira (La Libertad Avanza - Chubut).
- Gallardo, María Virginia (La Libertad Avanza - Corrientes).
- García, Álvaro (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- García, Carlos (La Libertad Avanza - Chaco).
- Garrido, José Luis (Por Santa Cruz - Santa Cruz).
- Giampieri, Antonela (PRO - CABA).
- Giudici, Silvana (La Libertad Avanza - CABA).
- Goitia, Rosario (La Libertad Avanza - Chaco).
- Gonzales, Alfredo (La Libertad Avanza - Jujuy).
- González, Álvaro (PRO - CABA).
- González, Diógenes Ignacio (UCR - Corrientes).
- González, Gerardo Gustavo (País Federal - Formosa).
- González Estevarena, María Luisa (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Gruber, Maura (La Libertad Avanza - Misiones).
- Gutiérrez, Carlos (Provincias Unidas - Córdoba).
- Guzmán, Jairo (La Libertad Avanza - Santa Cruz).
- Hartfield, Diego (La Libertad Avanza - Misiones).
- Herrera, Oscar (Innovación Federal - Misiones).
- Holzman, Patricia (La Libertad Avanza - CABA).
- Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza - Tucumán).
- Humenuk, Gladys (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Ibañez, María Cecilia (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Jaime Quiroga, Carlos Gustavo (Producción y Trabajo - San Juan).
- Laumann, Andrés Ariel (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
- Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Leone, Andrés (La Libertad Avanza - CABA).
- Llano, Mercedes (La Libertad Avanza - Mendoza).
- Lluch, Enrique (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Longo, Johanna Sabrina (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Martínez, Álvaro (La Libertad Avanza - Mendoza).
- Maureira, Karina (La Neuquinidad - Neuquén).
- Mayoraz, Nicolás (La Libertad Avanza - Santa Fe).
- Medina, Gladys (Independencia - Tucumán).
- Metral Asensio, Julieta (La Libertad Avanza - Mendoza).
- Molinuevo, Soledad (La Libertad Avanza - Tucumán).
- Mondaca, Soledad (La Libertad Avanza - Neuquén).
- Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza - Santa Fe).
- Morchio, Francisco (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
- Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza - Salta).
- Muñoz, Gabriela Luciana (La Libertad Avanza - Neuquén).
- Nieri, Lisandro (UCR - Mendoza).
- Niveyro, Miriam (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Nuñez, José (Provincias Unidas - Santa Fe).
- Ojeda, Joaquín (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Outes, Pablo (Innovación Federal - Salta).
- Pareja, Sebastián (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Patiño Brizuela, Marcos (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Pauli, Santiago (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
- Pellegrini, Agustín (La Libertad Avanza - Santa Fe).
- Pelli, Federico Agustín (La Libertad Avanza - Tucumán).
- Peluc, José (La Libertad Avanza - San Juan).
- Petri, Luis (La Libertad Avanza - Mendoza).
- Petrovich, María Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Picat, Luis Albino (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Picón Martínez, Nancy Viviana (Producción y Trabajo - San Juan).
- Ponce, María Celeste (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Quintar, Manuel (La Libertad Avanza - Jujuy).
- Ravera, Valentina (La Libertad Avanza - Santa Fe).
- Ravier, Adrián (La Libertad Avanza - La Pampa).
- Razzini, Verónica (La Libertad Avanza - Santa Fe).
- Reichardt, Karen (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Riesco, Gastón (La Libertad Avanza - Neuquén).
- Ritondo, Cristian A. (PRO - Buenos Aires).
- Rizzotti, Jorge (Provincias Unidas - Jujuy).
- Roca, Gonzalo (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Rodríguez, Miguel (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
- Rodríguez Machado, Laura Elena (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Ruiz, Yamila (Innovación Federal - Misiones).
- Sánchez Wrba, Javier (PRO - Buenos Aires).
- Santillan Juárez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Santurio, Santiago (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Scaglia, Gisela (Provincias Unidas - Santa Fe).
- Schneider, Darío (UCR - Entre Ríos).
- Soldano, Laura (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza - Santa Fe).
- Torres, Rubén Darío (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Tortoriello, Aníbal (La Libertad Avanza - Río Negro).
- Tournier, José Federico (La Libertad Avanza - Corrientes).
- Treffinger, César (La Libertad Avanza - Chubut).
- Urien, Hernán (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Vancsik, Daniel (Innovación Federal - Misiones).
- Vásquez, Patricia (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Vega, Yolanda (Innovación Federal - Salta).
- Vera, Andrea Fernanda (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
- Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Mendoza).
- Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza - Río Negro).
- Visconti, Gino (La Libertad Avanza - La Rioja).
- Yeza, Martín (PRO - Buenos Aires).
- Zago, Oscar (MID - CABA).
- Zapata, Carlos Raúl (La Libertad Avanza - Salta).
Los diputados que rechazaron la reforma laboral
En contra de la iniciativa votaron:
- Aguirre, Hilda (Unión por la Patria - La Rioja).
- Alí, Ernesto “Pipi” (Unión por la Patria - San Luis).
- Álvarez, Claudio (País Federal - San Luis).
- Andino, Cristian (Unión por la Patria - San Juan).
- Andrade, Javier (Unión por la Patria - CABA).
- Araujo Hernández, Jorge Neri (Unión por la Patria - Tierra del Fuego).
- Arrieta, Lourdes Micaela (Provincias Unidas - Mendoza).
- Aveiro, Martín (Unión por la Patria - Mendoza).
- Ávila, Fernanda (Elijo Catamarca - Catamarca).
- Ávila, Jorge Antonio (Provincias Unidas - Chubut).
- Barbur, Marcelo (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
- Basterra, Luis Eugenio (Unión por la Patria - Formosa).
- Bordet, Gustavo (Unión por la Patria - Entre Ríos).
- Borgatta, Alejandrina (Unión por la Patria - Santa Fe).
- Bregman, Myriam (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - CABA).
- Brugge, Juan Fernando (Provincias Unidas - Córdoba).
- Cafiero, Santiago (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Campitelli, Celia (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
- Campo, Julieta Marisol (Unión por la Patria - Chaco).
- Cámpora, Lucía (Unión por la Patria - CABA).
- Carignano, Florencia (Unión por la Patria - Santa Fe).
- Castagneto, Carlos Daniel (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Chica, Jorge (Unión por la Patria - San Juan).
- Cisneros, Carlos (Unión por la Patria - Tucumán).
- Coletta, Mariela (Provincias Unidas - CABA).
- Daives, Ricardo (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
- De la Rosa, María Graciela (Unión por la Patria - Formosa).
- De la Sota, Natalia (Defendamos Córdoba - Córdoba).
- Del Caño, Nicolás (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).
- Del Plá, Romina (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).
- Díaz, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Dolce, Sergio (Unión por la Patria - Chaco).
- Estévez, Gabriela Beatriz (Unión por la Patria - Córdoba).
- Farías, Pablo (Provincias Unidas - Santa Fe).
- Félix, Emir (Unión por la Patria - Mendoza).
- Fernández, Jorge (Primero San Luis - San Luis).
- Ferrán, Abelardo (Unión por la Patria - La Pampa).
- Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica - CABA).
- Frade, Mónica (Coalición Cívica - Buenos Aires).
- Freites, Andrea (Unión por la Patria - Tierra del Fuego).
- Galmarini, Sebastián (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- García, María Teresa (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Giuliano, Diego A. (Unión por la Patria - Santa Fe).
- Glinski, José (Unión por la Patria - Chubut).
- Gómez, José (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
- Grabois, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Gutiérrez, Ramiro (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Hadad, Raúl (Unión por la Patria - Corrientes).
- Hagman, Itai (Unión por la Patria - CABA).
- Ianni, Ana María (Unión por la Patria - Santa Cruz).
- Juliano, Pablo (Provincias Unidas - Buenos Aires).
- Kirchner, Máximo Carlos (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Lanesan Sancho, Moira (Unión por la Patria - Santa Cruz).
- Leiva, Aldo (Unión por la Patria - Chaco).
- López, Jimena (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- López Pasquali, Cecilia (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
- Lousteau, Martín (Provincias Unidas - CABA).
- Luque, Juan Pablo (Unión por la Patria - Chubut).
- Mango, Marcelo (Unión por la Patria - Río Negro).
- Manrique, Mario (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Marclay, Marianela (Unión por la Patria - Entre Ríos).
- Marín, Varinia Lis (Unión por la Patria - La Pampa).
- Marino, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Martínez, Germán Pedro (Unión por la Patria - Santa Fe).
- Massot, Nicolás (Encuentro Federal - Buenos Aires).
- Michel, Guillermo (Unión por la Patria - Entre Ríos).
- Miño, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Molina, Juan Carlos (Unión por la Patria - Santa Cruz).
- Molle, Matías (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Monguillot, Fernando (Elijo Catamarca - Catamarca).
- Monzón, Roxana (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Moreau, Cecilia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Moyano, Hugo Antonio (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Mukdise, Jorge (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
- Neder, Estela Mary (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
- Noblega, Sebastián (Elijo Catamarca - Catamarca).
- Olmos, Kelly (Unión por la Patria - CABA).
- Osuna, Blanca Inés (Unión por la Patria - Entre Ríos).
- Pagano, Marcela Marina (Coherencia - Buenos Aires).
- Palazzo, Sergio Omar (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Palladino, Claudia María (Unión por la Patria - Catamarca).
- Parola, María Graciela (Unión por la Patria - Formosa).
- Paulón, Esteban (Provincias Unidas - Santa Fe).
- Pedrali, Gabriela (Unión por la Patria - La Rioja).
- Penacca, Paula Andrea (Unión por la Patria - CABA).
- Pichetto, Miguel Ángel (Encuentro Federal - Buenos Aires).
- Pietragalla Corti, Horacio (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Pitrola, Néstor (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).
- Pokoik, Lorena (Unión por la Patria - CABA).
- Potenza, Luciana (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Propato, Agustina Lucrecia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Rauschenberger, Ariel (Unión por la Patria - La Pampa).
- Roberto, Santiago Luis (Unión por la Patria - CABA).
- Rossi, Agustín Oscar (Unión por la Patria - Santa Fe).
- Salzmann, Marina Dorotea (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Sand, Nancy (Unión por la Patria - Corrientes).
- Selva, Sabrina (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Serquis, Adriana Cristina (Unión por la Patria - Río Negro).
- Siley, Vanesa Raquel (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Snopek, Guillermo (Unión por la Patria - Jujuy).
- Strada, Julia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Taiana, Jorge (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Tailhade, Rodolfo (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Tepp, Caren (Unión por la Patria - Santa Fe).
- Todero, Pablo (Unión por la Patria - Neuquén).
- Tolosa Paz, Victoria (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Trotta, Nicolás Alfredo (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Valdés, Eduardo Félix (Unión por la Patria - CABA).
- Velázquez, M. Elena (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Volnovich, Luana (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Yasky, Hugo (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Yedlin, Pablo Raúl (Unión por la Patria - Tucumán).
- Zaracho, Natalia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
- Zigaran, María Inés (Provincias Unidas - Jujuy).
- Zulli, Christian Alejandro (Unión por la Patria - Corrientes).
