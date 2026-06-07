Tagliafico despidió a Indio Solari con un emotivo mensaje tras el triunfo de Argentina

Mientras la Selección Argentina continúa enfocada en la preparación para la próxima Copa del Mundo, las palabras de Tagliafico reflejaron el sentimiento de una parte importante de la sociedad ante la desaparición de una figura que dejó una huella imborrable en la cultura nacional.

La gigantografía de Indio Solari que le hicieron sus seguidores en Avellaneda

La despedida de Carlos “Indio” Solari en el Polideportivo Gatica, en Villa Domínico, ya arrancó. Miles de seguidores comenzaron a acercarse al lugar para despedir al músico y encontraron una impactante obra artística.

Sobre la Avenida Mitre, justo frente al ingreso del predio donde se realizará la despedida, artistas locales plasmaron una gigantesca imagen del cantante que ocupa el ancho de dos carriles completos de la calzada. La obra, realizada directamente sobre el asfalto, sorprendió por sus dimensiones y por el nivel de detalle alcanzado.