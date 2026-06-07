Tagliafico despidió a Indio Solari con un emotivo mensaje tras el triunfo de Argentina
Nicolás Tagliafico recordó al Indio Solari tras el amistoso de la Selección Argentina ante Honduras y destacó su legado en la música nacional.
La alegría por el triunfo de la Selección Argentina en uno de los últimos amistosos de preparación para el Mundial 2026 estuvo acompañada por un momento de emoción. Tras el encuentro disputado en Texas, Nicolás Tagliafico dedicó unas palabras a Carlos "Indio" Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.
El lateral de la Albiceleste se mostró conmovido por la noticia y destacó la profunda huella cultural que dejó el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Además, envió sus condolencias a los familiares, amigos y seguidores del artista.
El mensaje de Tagliafico para el Indio Solari
"Mi más sentido pésame, una figura muy importante para toda la gente en Argentina, un histórico en la música. Una lástima, pero lamentablemente en este momento solo queda agradecer por todo lo que nos dio", manifestó Tagliafico luego del partido. Las declaraciones del defensor rápidamente generaron repercusión entre los hinchas y en las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron mensajes y recuerdos vinculados a la trayectoria del músico.
Indio Solari construyó una carrera que trascendió el ámbito estrictamente musical y se convirtió en un símbolo cultural para distintas generaciones. Su obra, tanto al frente de Los Redondos como en su etapa solista, dejó una marca profunda en la historia artística del país.
Mientras la Selección Argentina continúa enfocada en la preparación para la próxima Copa del Mundo, las palabras de Tagliafico reflejaron el sentimiento de una parte importante de la sociedad ante la desaparición de una figura que dejó una huella imborrable en la cultura nacional.
La gigantografía de Indio Solari que le hicieron sus seguidores en Avellaneda
La despedida de Carlos “Indio” Solari en el Polideportivo Gatica, en Villa Domínico, ya arrancó. Miles de seguidores comenzaron a acercarse al lugar para despedir al músico y encontraron una impactante obra artística.
Sobre la Avenida Mitre, justo frente al ingreso del predio donde se realizará la despedida, artistas locales plasmaron una gigantesca imagen del cantante que ocupa el ancho de dos carriles completos de la calzada. La obra, realizada directamente sobre el asfalto, sorprendió por sus dimensiones y por el nivel de detalle alcanzado.
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