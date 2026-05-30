Sobre el final, Instituto venció a Lanús y avanzó a octavos de la Copa Argentina

Formaciones del duelo:

Instituto vs. Lanús por la Copa Argentina: datos del partido

Hora: 18:00

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Rosario)

Árbitro: Nazareno Arasa

TV: TyC Sports

Cómo llegaron ambos equipos a este duelo

El conjunto cordobés viene enfocado netamente en el plano local, intentando consolidar el funcionamiento de su equipo. A principios de año, por el Torneo Apertura, ya se midió frente a Lanús en un partidazo que terminó en empate 2-2 en Alta Córdoba (goles de Franco Jara y Matías Gallardo para Instituto).

El equipo de Mauricio Pellegrino llega con el ánimo bien arriba tras una importante alegría internacional. El pasado martes venció 1-0 a Mirassol de Brasil gracias a un gol de Agustín Medina, resultado que le permitió asegurar el tercer puesto de su grupo en la Copa Libertadores y abrochar la clasificación a los 16avos de final de la Copa Sudamericana para el segundo semestre. Pese al desgaste de la doble competencia, llega con ritmo y la chapa de candidato.