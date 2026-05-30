Sobre el final, Instituto venció a Lanús y avanzó a octavos de la Copa Argentina
Desde las 18 de este sábado, la Gloria se midió con el Granate por el pase a octavos de final del certamen federal. Todos los detalles.
Instituto y Lanús se enfrentaron este sábado 30 de mayo en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, en lo que fue un cruce candente con cuatro expulsiones (dos para cada equipo). El triunfo se lo llevó la Gloria por 2-1 y así logró avanzar a octavos de final de la Copa Argentina.
Bajo el arbitraje de Nazareno Arasa, el conjunto cordobés logró una victoria que lo ubica en la siguiente fase, donde ya espera Platense, que viene de vencer a San Martín de San Juan.
Instituto vs. Lanús por la Copa Argentina: resultado en vivo
Formaciones del duelo:
Instituto vs. Lanús por la Copa Argentina: datos del partido
- Hora: 18:00
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Rosario)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- TV: TyC Sports
Cómo llegaron ambos equipos a este duelo
El conjunto cordobés viene enfocado netamente en el plano local, intentando consolidar el funcionamiento de su equipo. A principios de año, por el Torneo Apertura, ya se midió frente a Lanús en un partidazo que terminó en empate 2-2 en Alta Córdoba (goles de Franco Jara y Matías Gallardo para Instituto).
El equipo de Mauricio Pellegrino llega con el ánimo bien arriba tras una importante alegría internacional. El pasado martes venció 1-0 a Mirassol de Brasil gracias a un gol de Agustín Medina, resultado que le permitió asegurar el tercer puesto de su grupo en la Copa Libertadores y abrochar la clasificación a los 16avos de final de la Copa Sudamericana para el segundo semestre. Pese al desgaste de la doble competencia, llega con ritmo y la chapa de candidato.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario