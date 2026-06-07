La brillante maniobra de Franco Colapinto para esquivar a Verstappen en la largada de Mónaco

La maniobra permitió que el argentino continuara su carrera sin daños y mantuviera sus aspiraciones de avanzar posiciones en una competencia donde cualquier incidente puede resultar determinante. El episodio también evidenció la capacidad de reacción del piloto de Alpine, que resolvió una situación crítica en apenas una fracción de segundo y logró sortear uno de los momentos más tensos de la largada en Mónaco.

Mientras Verstappen intentaba recuperarse del inconveniente inicial, Colapinto siguió adelante con su plan de carrera en busca de aprovechar cada oportunidad para acercarse a la zona de puntos en el tradicional circuito callejero.