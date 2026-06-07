La brillante maniobra de Franco Colapinto para esquivar a Verstappen en la largada de Mónaco
El piloto argentino reaccionó a tiempo en el inicio del Gran Premio de Mónaco y evitó un choque con Max Verstappen, que quedó detenido en la salida.
Franco Colapinto protagonizó una destacada maniobra en los primeros metros del Gran Premio de Mónaco. El piloto argentino mostró grandes reflejos para evitar impactar contra el Red Bull de Max Verstappen, que sufrió un inconveniente y quedó parado en plena largada.
La carrera de Fórmula 1 en las estrechas calles del Principado comenzó con una situación inesperada que puso en alerta a varios pilotos de la parrilla. Verstappen tuvo problemas en el momento de la partida y su monoplaza quedó detenido cuando el resto del pelotón aceleraba rumbo a la primera curva. La escena obligó a quienes venían detrás a reaccionar en cuestión de segundos para evitar una colisión que podría haber provocado consecuencias importantes en el inicio de la competencia. Entre ellos apareció Colapinto, que largó desde la séptima fila y debió resolver una situación de alto riesgo apenas comenzada la prueba.
La brillante maniobra de Franco Colapinto para esquivar a Verstappen en la largada de Mónaco
El piloto argentino había tenido una salida limpia y sin inconvenientes cuando se encontró de frente con el Red Bull detenido del vigente campeón del mundo. Con una rápida reacción, Colapinto corrigió su trayectoria y logró superar por la derecha el auto de Verstappen, evitando el contacto en un espacio reducido y en uno de los circuitos más exigentes del calendario.
La maniobra permitió que el argentino continuara su carrera sin daños y mantuviera sus aspiraciones de avanzar posiciones en una competencia donde cualquier incidente puede resultar determinante. El episodio también evidenció la capacidad de reacción del piloto de Alpine, que resolvió una situación crítica en apenas una fracción de segundo y logró sortear uno de los momentos más tensos de la largada en Mónaco.
Mientras Verstappen intentaba recuperarse del inconveniente inicial, Colapinto siguió adelante con su plan de carrera en busca de aprovechar cada oportunidad para acercarse a la zona de puntos en el tradicional circuito callejero.
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