Gimnasia venció 2-0 a Vélez y mantiene vivas sus chances en el Torneo Clausura

Con este resultado, Gimnasia alcanzó los 19 puntos en la Zona B y mantiene vivas sus chances de clasificación, mientras que Vélez, que ya tiene su boleto asegurado a la próxima instancia, se quedó con 25 unidades y perdió la oportunidad de acercarse a la cima del grupo. En la última fecha, el Lobo visitará a Platense, mientras que el Fortín recibirá a River , en un duelo que puede ser determinante para el futuro del Millonario.