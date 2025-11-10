Gimnasia venció 2-0 a Vélez y mantiene vivas sus chances en el Torneo Clausura
Con goles de Marcelo “Chelo” Torres y Jeremías Merlo, el equipo platense se impuso con autoridad ante el Fortín por la fecha 15 de la Zona B y sigue en carrera por la clasificación.
Gimnasia y Esgrima La Plata consiguió un triunfo clave en su lucha por meterse en los playoffs del Torneo Clausura 2025. En el estadio Juan Carmelo Zerillo, el Lobo venció 2-0 a Vélez Sarsfield por la fecha 15 de la Zona B y alimenta su ilusión de estar entre los ocho mejores del grupo.
A los 33 minutos del primer tiempo, Marcelo “Chelo” Torres abrió el marcador con una gran definición dentro del área tras aprovechar un rebote. En el complemento, Jeremías Merlo amplió la ventaja con una corrida memorable: dejó atrás a la defensa visitante, eludió al arquero y sentenció el 2-0 a los 23 minutos.
Con este resultado, Gimnasia alcanzó los 19 puntos en la Zona B y mantiene vivas sus chances de clasificación, mientras que Vélez, que ya tiene su boleto asegurado a la próxima instancia, se quedó con 25 unidades y perdió la oportunidad de acercarse a la cima del grupo. En la última fecha, el Lobo visitará a Platense, mientras que el Fortín recibirá a River , en un duelo que puede ser determinante para el futuro del Millonario.
Marcelo "Chelo" Torres capturó una pelota dentro del área y abrió el marcador para el Lobo:
Jeremías Merlo metió una inmensa corrida, amagó al arquero y estiró la ventaja para el Lobo que se pone 2-0:
El momento en el cuál un martillo impactó sobre Yael Falcón Pérez
Gimnasia vs. Vélez, por el Torneo Clausura 2025: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Gimnasia vs. Vélez: formaciones
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
- Vélez: Aún el entrenador no comunicó el posible once que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Gimnasia vs. Vélez: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Fernando Echenique.
- TV: ESPN Premium.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario